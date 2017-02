Uutinen

Kouvolan Sanomat: Eskelisen mielestä twiitistä noussut kohu on turha Kouvolalainen kaupunginvaltuutettu Antti Eskelinen (ps.) kommentoi keskiviikkoiltana Twitterissä Ylen ja puolustusministerin välistä kiistaa kaksoiskansalaisten kohtelusta rajusti. Twiitissään Eskelinen kommentoi, että rangaistuksen pitäisi olla sama kaikille tietovuotajille. Tekstinsä alle hän on liittänyt vanhan propagandakuvan, jossa mies, jonka silmät ovat sidotut, on teloituskomppanian edessä. Kuvan alla on teksti "Petturin palkka on kuolema". Eskelinen kommentoi Kouvolan Sanomille, että kohu ei vaikuta hänen some-käyttäytymiseensä jatkossa. Eskelisen mielestä twiitistä noussut kohu on turha. — Jos joku identifioi itsensä vakoojaksi tai maanpetturiksi, niin voi toki pahastua kuvasta, muuten aika turha kohu. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/03/Eskelisen%20mielest%C3%A4%20twiitist%C3%A4%20noussut%20kohu%20on%20turha/2017221863984/4