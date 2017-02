Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoo esitteli uuden maskotin — katso video tiikerin sisääntulosta halliin KooKoolla on uusi maskotti, joka esiteltiin tämän päivän Liiga-ottelussa. Oranssimustan joukkueen maskotti on tiikeri, jolla ei ole vielä nimeä, mutta nimikilpailu on käynnissä KooKoon sivulla. Tarjolla ovat ainakin vaihtoehdot Taisto, Tikru, Tinke, Topi ja Turbo, mutta myös omia ehdotuksia saa tehdä. KooKoon viestintäpäällikkö Matti Lindholm on kertonut, että lapsiperheiltä tulee tasaisin väliajoin kyselyjä maskotista tai pikemminkin sen puutteesta. KooKoolla oli takavuosina kukkomaskotti. Katso KooKoon Facebookissa jakama video tiikerin sisääntulosta halliin! Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/03/KooKoo%20esitteli%20uuden%20maskotin%20%E2%80%94%20katso%20video%20tiikerin%20sis%C3%A4%C3%A4ntulosta%20halliin/2017275/4