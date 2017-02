Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalainen Emil Liekari on Vuoden koululaisliikkuja Liikunnan ja terveystiedon opettajat ovat valinneet Vuoden koululaisliikkujaksi kouvolalaisen Emil Liekarin. — Emil on hyvin päämäärätietoinen ja harjoitteluun sitoutunut oppilas. Hän tekee jokaisella tunnilla harjoittelunsa hyvin. Samalla Emil näyttää muille hyvää esimerkkiä ja vetää ryhmää parempiin suorituksiin. Emil on liikuntatunneilla täydellä sydämellä mukana, eikä hän kitise pienistä vastoinkäymisistä, palkintoperusteluissa kerrotaan. Noin 350 liikunnan ja terveystiedon opettajaa kokoontuu tänään Kouvolassa alkavaan vuosittaiseen koulutustapahtumaan. Kaksipäiväisen tapahtuman teemana on Kipinää koululiikuntaan Kouvolasta. Koulutustapahtuman yhteydessä julkistettiin myös Vuoden liikunnanopettaja. Hän on Tarja Pernaa Kauhavalta. Koulutustapahtuman järjestävät Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry ja Kymenlaakson Liikunnanopettajat ry. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/03/Kouvolalainen%20Emil%20Liekari%20on%20Vuoden%20koululaisliikkuja/2017221863489/4