Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalaiset SDP:n puoluekokouksen ensikertalaiset vahvasti Antti Rinteen takana — puolueelta kaivataan reilua ja avointa politiikkaa Kouvolan Sanomat pyysi neljää kouvolalaista puoluekokouksen ensikertalaista arvioimaan SDP:n tulevaisuutta. Vastauksissa korostuvat vanhat hyveet: tasaveroisuus ja heikompien puolustaminen. Sosiaalidemokraattien puoluekokousta pidetään parhaillaan Lahdessa. Puolueelle valitaan puheenjohtaja lauantaiaamuna. Ehdokkaina ovat Timo Harakka, Antti Rinne ja Tytti Tuppurainen. Paula Werning, 40, Kouvolasta aikoo äänestää Antti Rinnettä. — Sosiaalidemokraattien ei pitäisi keksiä pyörää uudelleen, vaan puolueen olisi korostettava tasaveroisuutta. Miksi pitäisi muuttaa hyvin toimivaa hyvinvointivaltiota? Me tarvitsemme Suomessa kaikkia ihmisryhmiä, ja uuden puheenjohtajan on painotettava tätä asiaa entisestään. — Etenkin varhaiskasvatuksen pitäisi olla tasaveroista tulotasosta riippumatta. Varhaiskasvatus luo pohjan sekä lasten että koko Suomen tulevaisuudelle. Tomi Vanhalakka, 43, Korialta ei ole päättänyt vielä, kenelle äänensä lauantaina antaa. — Nykyinen hallitus viuhtoo epämääräisesti soutaen ja huovaten. Meidän täytyy tehdä sellaista politiikkaa, joka on korostetun läpinäkyvää. Työllisyys on tärkein teema. — Demarien äänestäjiä on karannut muihin puolueisiin Kouvolassa ja koko maassa. Uuden puheenjohtajan täytyy saada heidät palaamaan. Tässä mielessä kaikilla kolmella ehdokkaalla on hyviä puolia. Harakka voisi vedota nuoriin ja Tuppurainen naisiin. — Kouvolassa puolueeseen tarvitaan uusia, nuoria tekijöitä. Pitäisi myös pyrkiä yhteistyöhön ja välttää kiistelyä. Olemme onneksi menossa hyvään suuntaan. Anri Mäkynen, 57, Kuusankoskelta aikoo äänestää Rinnettä, vaikkei pitänyt Jutta Urpilaisen syrjäyttämisestä edellisessä puoluekokouksessa. — Meidän täytyy puolueena muistaa, että palopuheet eivät suojaa pakkaselta. Politiikkaan täytyy saada tekoja sanojen sijaan. Valtion täytyy ottaa heikoimmilla olevat nykyistä paremmin huomioon. — Kouvolalla on tulevaisuudessa hurjan hyvät mahdollisuudet. Sosiaalidemokraattien täytyy tukea elinvoimaisuutta kehittäviä hankkeita eikä harata vastaan. Me olemme olleet sisäisesti välillä aika riitaisia. Tulevaisuudessa täytyy puhaltaa yhteen hiileen. Manu Huuhilo, 28, Anjalasta aikoo myös äänestää Rinnetä. — Luulen, että tällä menolla saamme puolueena kannatusta hyvin kuntavaaleissa. Politiikka on aaltoliikettä, ja nyt me olemme nosteessa. Se on sitten eri asia, miten suosiota hyödynnetään. — Tasaveroisten palvelujen turvaaminen on politiikassa kaikkein tärkeintä. Koen, että Suomessa ollaan nyt menty siinä asiassa vähän väärään suuntaan. — Kouvolassa kouluverkko on keskeinen asia, mutta samat teemat pätevät kuin valtakunnan politiikassa. Kaikista on pidettävä huolta. Lue koko uutinen:

