Kouvolan Sanomat: Kouvolan kaupungin Unelmaduuni-kilpailun voittajat selvillä Kouvolan kaupungin järjestämän ja Duunista toimeen -hankkeen organisoiman Unelmaduuni-kilpailun voittajat on valittu. Kilpailuun tuli 37 ehdotusta, joista palkittiin kolme parasta ideaa. Voittajiksi valittiin Oona Leinonen Kouvolan seudun ammattiopistosta ja Kouvolan Yhteislyseossa opiskelevat Kaija Kinnunen ja Elsa Peltonen. Voittajat saivat palkinnoksi kahden viikon työsuhteen unelmiensa kesätyössä Kouvolan kaupungilla. Ensimmäistä vuotta hiusalalla opiskelevan Oona Leinosen unelmaduunissa tehdään kasvomaalauksia ja kampauksia, hiustenleikkuuta, parranajoa ja kynsien lakkausta kaupungin vanhainkodeissa, päiväkodeissa ja erilaisissa tapahtumissa. — Jos kasvomaalauksia tekisi jossain tapahtumassa tai liikennepuistossa, joissa liikkuu myös turisteja, se jäisi varmaan yhtenä positiivisena asiana mieleen Kouvolasta, Leinonen kertoo Duunista toimeen -hakemuksessaan. Kaija Kinnunen aikoo Unelmaduunissaan haastatella Kouvolan kaduilla vastaan tulevia ihmisiä, kuunnella heidän tarinansa ja unelmansa ja kirjoittaa tarinat muiden luettavaksi. — Yhdysvalloissa toteutettu samankaltainen projekti Humans of New York on saanut valtavan suosion. Haluan avartaa ihmisten katseet, jakaa iloa muille ja saada ihmiset ajattelemaan, Kinnunen kuvailee hakemuksessaan. Elsa Peltonen on keksinyt itselleen ammattinimikkeen. Hän on Kouvolan nuorikoordinaattori. Unelmaduunissaan hän pyrkii kaventamaan kuilua vanhusten ja nuorten välillä tarjoamalla juttuseuraa ja etsimällä yhteistä maaperää eri näkökulmille. Peltola pohtii, että keskustelukavereiden kanssa voisi neuloa sukkia, käydä sauvakävelyillä tai pelata yhdessä lautapelejä. — Minulle on herännyt huoli siitä, että kaikille mummoille ja vaareille ei ole keskusteluseuraa niin paljoa tai lainkaan. Lisäksi monet iäkkäämmät ihmiset ovat kiinnostuneet nuorten ajatuksista ja kyseenalaistavat nuorten toimintamalleja siksi, että yhteyttä nuorten maailmaan ei ehkä ole lainkaan. Tämä aiheuttaa turhia ristiriitoja, eikä nosta positiivista imagoa kumpaankaan suuntaan, Peltonen pohtii. Unelmaduuni-kilpailussa kouvolalaiset vuosina 1997—2001 syntyneet nuoret saivat ideoida itselleen unelmiensa kesätyöpaikan. Kolme Unelmaduunia ovat osa kaupungin kesätöitä. Kaupunki on vuosittain palkannut noin 280 kesätyöntekijää muun muassa päiväkoteihin, puhtaanapitopalveluihin ja puistotöihin. Lue koko uutinen:

