Kouvolan Sanomat: Kouvolan kuvataiteilijapalkinnon sai Sirkka-Liisa Lonka — hän on maalannut viidakkoaiheisia teoksiaan Perun sademetsässä Kouvolan kuvataiteilijapalkinto 2017—2019 on myönnetty Sirkka-Liisa Longalle (s. 1943). Tunnustus jaettiin tänään taidemuseo Poikilossa. — Olen todella kiitollinen palkinnosta. Etenkin siksi, että se tuli syntymäkaupungiltani. Tämä tuntuu elämäntyöpalkinnolta, hän sanoo. Korialla varttunut Lonka tunnetaan luontoaiheisista teoksistaan. 2000-luvulla niiden teemana on ollut viidakko. Kuvataiteilija rakennutti miehensä kanssa talon perulaiseen viidakkokylään vuonna 2005 ja on viettänyt siellä talvet. Maalauksissa on muun muassa kosteutta tihkuvia kukkia, kameleontteja, kolibreja ja villejä kissaeläimiä. Aiheita Lonka poimii lähiympäristöstään, sillä osa Perun-kodin pihasta on koskematonta sademetsää, osa hoidettua puutarhaa. — Luonto on siellä hyvin värikäs ja aina vihreä. Pihalla lentelee kauniita perhosia ja kukista mettä imeviä kolibreja. Ateljeeni ikkunasta näkyy palmuja ja kukkia. Longalla on Perun-ateljeen lisäksi kaksi muuta työskentelytilaa: yksi Myllypuron taiteilijakylässä Helsingissä, toinen entisessä Heikkilän kansakoulussa Luumäellä, jossa hän viettää kesät. 1960-luvulla uransa aloittanut Lonka on käyttänyt vuosikymmenten varrella useita tekniikoita. Hän on tehnyt muun muassa grafiikkaa sekä pastelli- ja öljyvärimaalauksia. Perussa hän joutui opettelemaan uuden tekniikan, joka kestää sademetsän kosteutta. Viidakossa hän käyttää useimmiten munatemperaa. — Jälkeenpäin olen yhdistänyt siihen öljyvärin. Tekniikat toimivat hyvin yhdessä. Longalla on ensi vuonna 75-vuotisjuhlanäyttely Helsingissä ja näyttely Lappeenrannan taidemuseossa. Talven hän maalaa uusia teoksia Helsingissä. — Itsensä ilmaisu tuntuu tässä iässä entistä tärkeämmältä. Maalaan niin kauan kuin kunto kestää. Olenkin ihan hyvässä kunnossa. Pidän itsestäni huolta käymällä pari kolme kertaa viikossa salilla. Kouvolan kuvataiteilija valittiin nyt neljättä kertaa. Valinta tapahtuu hakemusten perusteella. Hakemuksia saapui 13. Palkinnon arvo on 4 000 euroa. Tunnustukseen kuuluu näyttely taidemuseo Poikilossa. Longan näyttely nähdään taidemuseossa vuonna 2019. Vuonna 2013 palkinto myönnettiin valokuvataiteilija Raakel Kuukalle. Juttuun on lisätty palkinnon arvo ja maininta taidemuseo Poikilon näyttelystä kello 14.21.

