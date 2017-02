Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lindström IL:n uutisesta: Ratamon arabirahoitusta ei harkittu Oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.) sanoo Kouvolan Sanomille, että hän ei harkinnut vuonna 2014 Ratamo-keskuksen vaihtoehtoisen rahoituksen edistämistä. Iltalehti uutisoi perjantaina, että Ratamo-keskuksen rakentamishankkeeseen liittyi vuonna 2014 ehdotus arabirahoituksesta. Iltalehden mukaan Lindströmin silloinen eduskunta-avustaja Leena Riekkola lähetti kansanedustaja Lindströmille sähköpostia, jossa hän kertoi mahdollisuudesta lainata edullisesti rahaa Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista sairaalaa varten. Viestissä puhutaan 100 miljoonan euron lainan mahdollisuudesta. — Jos PS lähtee tässä aktiiviseksi, voitaisiin sairaalan paikkaa jopa vaihdattaa, siis vaikka sinne entisen Citymarketin alueella, Riekkola kirjoittaa Lindströmille osoitetussa sähköpostissa 17.2.2014. Riekkola toimii nykyään ministerin erityisavustajana. Lindström vahvistaa saaneensa Riekkolalta sähköpostin sairaalan rahoitusvaihtoehdosta. — En harkinnut (Riekkolan) esitystä, eikä se edennyt mihinkään eikä sitä ole kukaan esittänyt missään. Leena vain halusi pohtia, miten rahoitusta voisi järjestää. Hän oli siinäkin aktiivinen, mutta näköjään sekään ei ole hyvä, Lindström kommentoi Iltalehden uutista. Kouvolan kaupunginvaltuusto päätti marraskuussa 2011, että Ratamo-keskus rakennetaan Kotiharjuun. Perussuomalaisten valtuustoryhmä on siitä saakka useasti yrittänyt vaihtaa Ratamon paikkaa. — Minulla on sellainen muistikuva, että Ratamon rahoitusasioista ei juurikaan puhuttu valtuustoryhmässä. Sijoituspaikasta puhuttiin ja vielä sillä kulmalla, että jos paikka on mikä tahansa muu kuin suo, niin olemme sen takana, Lindström sanoo. Lue koko uutinen:

