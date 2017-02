Uutinen

Kouvolan Sanomat: Maukka ja Väykkä saapuvat lasten kulttuuriviikoilla Kuusankoskelle Lasten kulttuuriviikot alkavat sunnuntaina Kouvolassa. Viikkoihin kuuluu sekä kaikille avoimia tilaisuuksia että peruskoululaisille suunnattua ohjelmaa. Päätapahtuma on Pikku Kakkosestakin tuttujen Maukan ja Väykän vierailu. Hyvä päivä -esitys nähdään Kuusankoskitalossa 19. helmikuuta. Yli 4-vuotiaille suunnattu esitys on ilmainen, kuten kaikki kulttuuriviikkojen tapahtumat Kouvolassa. Kouvolan pääkirjastoon ja Kuusankosken Taideruukkiin pystytetään lasten taidenäyttelyt, jotka kantavat nimeä Juuret, oma kotipaikka ja kulttuuriympäristö lapsen silmin. Kouvolan kaikissa päiväkodeissa tehtiin näyttelyä varten tilataideteokset. Kouvolan kaupungin kulttuurikasvatuskoordinaattori Jaana Vuorio-Palmumaa sanoo, että tänä vuonna kulttuuriviikoilla on runsaasti osallistavaa ohjelmaa, kuten työpajoja. — Kirjastoissa luetaan satu ja askarrellaan sen pohjalta ohjaajan opastuksella. Perhepuistoissa järjestetään vauvojen värikylpyjä. Kymenlaaksossa vietettävät lasten kulttuuriviikot järjestetään 5.—26.2. Kouvolan tapahtumat löytyvät kaupungin nettisivuilta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/03/Maukka%20ja%20V%C3%A4ykk%C3%A4%20saapuvat%20lasten%20kulttuuriviikoilla%20Kuusankoskelle/2017221859740/4