Kouvolan Sanomat: Ministeriö lupaa päättää Kouvolan akuuttipäivystyksestä kahdessa kuukaudessa — Yhteisyritys on ”Kouvolan oma päätös” Sosiaali- ja terveysministeriö STM lupaa kahdessa kuukaudessa vastata Kouvolan kaupungille, meneekö kaupungin akuuttilääketieteen päivystyksen hakemus läpi. Kouvolan kaupungin edustajat tapasivat torstai-iltana perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan (kesk.) ja ministeriön viranhaltijoita Helsingissä. — Kouvola esitti toiveensa, että ministerin päätös tulisi jo tämän kuun aikana. Vastasimme, että varmasti kahden kuukauden aikana pääsemme asiassa eteenpäin, STM:n lääkintöneuvos Timo Keistinen kertoo. Hänen mukaansa tapaamisessa keskusteltiin myös Kouvolan suunnitelmista perustaa yhteisyritys yksityisen palveluntuottajan kanssa. — Se on Kouvolan kaupungin oma päätös, eikä ministeriöllä ole siihen sanomista. Kouvolan kaupunki lähetti tiistaina ministeriöön poikkeuslupahakemuksen akuuttilääketieteen päivystyksen järjestämiseen vuoden 2018 alusta. Kaupunginhallitus päätti asiasta maanantai-iltana. Kaupunki vaatii hakemuksessaan, että Kouvolan sairaalassa työskentelee aina vähintään yksi akuuttilääketieteen erikoislääkäri tai riittävästi akuuttilääketieteeseen perehtynyt lääkäri. Muut paikalla olevat lääkärit ovat koulutukseltaan yleislääkäreitä, joilla on riittävä perehtyneisyys päivystystoimintaan. Virka-aikana päivystys ja sairaalan osasto saa useiden erikoisalojen tukea sairaanhoitopiirin kanssa sovitulla tavalla. Kouvola esittää myös, että akuuttilääketieteen päivystys saa alkuvaiheessa avukseen sisätautien takapäivystäjän, joka pystyy saapumaan päivystykseen päivittäin kello 7—22. Yöaikaan Kouvolan päivystyksen tukena on Kymenlaakson keskussairaalassa vuorossa oleva sisätautipäivystäjä. Keistisen mukaan ministeriöön saapui torstaina myös sairaanhoitopiiri Carean poikkeuslupahakemus Kymenlaakson yhteisistä sairaalainvestoinneista. — Olemme pystyneet kolmessa kuukaudessa antamaan vastauksen kaikkiin investointihakemuksiin. Se on tavoiteaika nytkin. Keistinen sanoo, että Kymenlaaksossa on nyt selvästi löydetty yhteinen suunta yhtenäisen toimintalinjan saavuttamiseksi. — Etelä ja pohjoinen ovat selkeästi löytäneet toisensa. Tästä tulee vielä hyvä. Lue koko uutinen:

