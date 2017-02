Uutinen

Kouvolan Sanomat: Päivän peli: KooKoo haastaa sarjakärki Tapparan — Nyt kelpaavat vain kolmen pisteen voitot Selviytymistaistelua Liigan pudotuspeliviivan alapuolella käyvälle Kouvolan KooKoolle kelpaavat runkosarjan viimeisellä vajaalla neljänneksellä vain kolmen pisteen voitot. Pleijariviivaan on toki tällä hetkellä vain viisi pistettä, mutta samaa sotaa käy tällä hetkellä Liigan alakerrassa vähintään neljä muutakin joukkuetta. Ainakaan tilastoista KooKoo ei saa tukea. Se on netonnut viidestä viimeisestä pelistä vain yhden kolmen pisteen voiton. Kymmenestä viimeisestä ottelussa KooKoo on voittanut varsinaisella peliajalla kaksi ja 15 viimeisestäkin vain kolme. KooKoon tilannetta ei paranna pitkäksi venähtänyt loukkaantuneiden lista. Tällä hetkellä sairastuvalla on niin monta runkopelaajaa, maalivahti Leland Irving ja kapteeni Josh Green etunenässä, ettei se voi olla näkymättä kouvolalaisten pelissä. Loukkaantumiset rasittavat myös KooKoon vieraaksi Sumulaaksoon perjantaina saapuvaa Tampereen Tapparaa. Tuorein nimi tamperelaisten sairaslistalla on hyökkääjä Jere Karjalainen, joka loukkaantui tiistain ottelussa Lukkoa vastaan. Karjalaisen lisäksi runkopelaajista sivussa ovat puolustajat Tapio Sammalkangas ja Valtteri Kemiläinen sekä hyökkääjä Jan-Mikael Järvinen. Tappara on ollut tällä kaudella vahva eritoten vieraskaukalossa. Se voitti marraskuun lopulta alkaen peräti 11 vierasottelua peräkkäin. Tiistaina Lukko pysäytti kuitenkin Kirvesrinnat Äijänsuolla ja ennätyksellinen 12:s vierasvoitto jäi ottamatta. KooKoo haki isot vieraspisteet Tampereelta joukkueiden edellisestä kohtaamisessa. Sillä on myös tiistailta maukas jatkoaikavoitto Pelicansista. Hallitseva mestari tuskin kuitenkaan haluaa taipua toiseen peräkkäiseen vierastappioon. Seuraa heitä KooKoon jenkkilaituri Terry Broadhurst jatkoi tasaisen noususuhdanteista liigakauttaan tammikuussa ja laukoi 11 ottelussa viisi maalia. 18-vuotias hyökkääjä Olli Korhonen viimeisteli tiistaina kylmäpäisesti ensimmäisen liigamaalinsa jatkoajalla Pelicansin verkkoon. Muhniemen parhaan jääkiekkoilijan ennakkoluulotonta peliä on muutenkin hienoa seurata. Ottelukohtaisella sopimuksella KooKoo-maalille hätiin saatu Niko Hovinen on paikannut hyvin loukkaantuneita Leland Irvingia ja Samu Perhosta. Tasan kaksimetrinen jätti on kolmessa pelaamassaan ottelussa päästänyt vain neljä maalia. Tapparan ykkösketju Henrik Haapala—Veli-Matti Savinainen—Sebastian Repo on viimeistellyt tällä kaudella 48 maalia. KooKoo on tehnyt maaleja 99. Dominik Hrachovina ja Teemu Lassila muodostavat Liigan tasaisimman maalivahtikaksikon. Kumman tahansa voi heittää maalin suulle. Kuinka käy? KooKoon kova taistelu ei riitä mestareiden kyydissä. Tappara vie pisteet Manseen maalein 2—4. KooKoo—Tappara, jääkiekon Liigaa tänään perjantaina kello 18.30 Kouvolan jäähallissa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/03/P%C3%A4iv%C3%A4n%20peli%3A%20KooKoo%20haastaa%20sarjak%C3%A4rki%20Tapparan%20%E2%80%94%E2%80%89Nyt%20kelpaavat%20vain%20kolmen%20pisteen%20voitot/2017221859287/4