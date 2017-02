Uutinen

Kouvolan Sanomat: Sippolassa huoli rekkaliikenteestä — katso video koulutiestä Tie 375 on kapea Kaipiaisten ja Sippolan välillä. Tietä pitkin kulkee Sippolan kouluun päivittäin kymmenkunta lasta. Kapea tie on pienille koululaisille vaarallinen, sillä tiellä on runsas rekkaliikenne sekä tie mutkittelee paljon. Kouvolan Sanomien toimittaja Niko Kaartinen kävi tutkimassa tietä Sippolan koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtajan Paula Perkiön kanssa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/03/Sippolassa%20huoli%20rekkaliikenteest%C3%A4%20%E2%80%94%20katso%20video%20koulutiest%C3%A4/2017265/4