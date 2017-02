Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tanssit palaavat mäntyharjulaiselle Tommolan lavalle — vastapainoa tuovat rokkifestarit Perinteiset tanssit palaavat vuoden tauon jälkeen mäntyharjulaisen Tommolan lavan ohjelmistoon. Humppa soi ensi kesänä kouvolalaistenkin suosimalla suurlavalla yhdeksänä iltana. — Lavatanssit ovat alkuperäistä ohjelmistoa ja niitä on kaivattu, perustelee Tommolan lavan ohjelmavastaava Marko Hämäläinen. Tansseille on varattu torstait. Esiintyjät vaihtelevat Sinipunaruusuista Finlandersiin ja tuoreisiin tangokuninkaallisiin, jotka saapuvat lavalle 10. elokuuta. Nykyisten omistajien kolmannen kesän ohjelmisto on ensimmäisen ja toisen kesän välimuoto. Lavan ovet avautuvat yhteensä 18 kertaa ja muutamana iltana esiintyjiä on enemmän kuin yksi. — Ohjelmistossa on yritetty ajatella nyt ihan kaikkea. Toivottavasti nyt osuu ja uppoaa eli ihmiset löytävät lavalle, Hämäläinen sanoo. Uutta on lasten oma tapahtuma, jossa esiintyy Hevisaurus. Keikka on lauantaina 29. heinäkuuta ja alkaa iltapäivällä. Perinteitä kunnioitetaan Korpirockilla 7.—8. heinäkuuta ja myös isoista juhannusjuhlista pidetään kiinni. Keskikesän juhlaa vietetään kolmena iltana kuuden esiintyjän voimin. Tanssimusiikille vastapainoa tuovat Klamydia, J. Karjalainen ja Neljä Ruusua. Mäntyharjun oma poika Kake Randelin nousee Tommolassa lavalle sekä juhannuslauantaina että 19. elokuuta, jolloin Kake on kesän viimeinen esiintyjä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/03/Tanssit%20palaavat%20m%C3%A4ntyharjulaiselle%20Tommolan%20lavalle%20%E2%80%94%20vastapainoa%20tuovat%20rokkifestarit/2017262/4