Kouvolan Sanomat: Valapäivä saattaa ruuhkauttaa liikennettä valtatie 15:llä Karjalan prikaatin sotilasvalapäivää vietetään tänään perjantaina 3. helmikuuta Vekaranjärvellä. Karjalan prikaati on yksi suurimmista maavoimien joukko-osastoista. Tammikuun saapumiserän vahvuus on 2 202 varusmiestä. Valapäivänä Vekaranjärvelle odotetaan noin 10 000 varusmiesten kutsumaa läheistä. Tapahtuma saattaa aiheuttaa liikenneruuhkia varuskunnan lähiseudulla, muun muassa valtatie 15:llä. Paluuliikenne arvioidaan ajoittuvan kello 15—17 välille. Kaakkois-Suomen poliisi pyytää tiellä liikkuvilta malttia ja varoittaa pienten teiden olevan jäisiä ja lumisia. Valtatie 15 on suolattu.

