Kouvolan Sanomat: Viikonloppua vietetään pilvisessä säässä — alkuviikosta sää kylmenee Kouvolassa vietetään viikonloppua utuisessa säässä, kertoo Ilmatieteenlaitos. Pilvisyys on runsasta koko viikonlopun ajan. Ilmatieteenlaitos lupaa heikkoa lumisadetta tai jäätihkua lauantaiksi. — Jos hyvin käy Kouvolaan voi sataa kolmisen senttiä lunta, Ilmatieteenlaitokselta kerrotaan. Koko viikonlopun ajan pakkasta on muutama aste. Sunnuntain aikana itäinen ilmavirtaus voimistuu ja pilvipeite saattaa rakoilla. Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä sää viilenee ja selkenee. Maanantaina pakkanen laskee -10—12 asteeseen. Maanantain ja tiistain välisenä yönä pakkasta on jo -20 astetta. Katso tarkemmat säätiedot täältä. Lue koko uutinen:

