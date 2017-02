Uutinen

Kouvolan Sanomat: Jäät ovat ryskyneet Lappalalla — paikoin jopa miehen korkuisia murroksia Lappalalla on nähtävissä komeita jääröykkiöitä, jotka muodostavat kilometrien pituisia harjanteita. Ilmiö on poikkeuksellisen näyttävä juuri nyt keskellä talvea. Massiiviset jäätelit ovat kohonneet paikoitellen jopa miehen korkuiseksi murrokseksi. Ilmiö on massiivinen eikä suinkaan aivan tavanomainen. Jotta tämän tyyppinen tapahtuma olisi mahdollinen keskellä talvea, on ainakin kolmen ehdon täytyttävä samanaikaisesti. Ensiksikin teräsjäätä pitää olla riittävän paksu kerros. Toiseksi jään päällä ei saa olla eristävää lumipeitettä kuten normaalisti talvella aina on. Kolmanneksi lämpötilojen pitää vaihdella nopeassa tahdissa ja riittävän laajoissa rajoissa. Kaikki nämä kolme ehtoa täyttyivät tänä talvena. Marraskuussa oli kova kahden viikon pakkasjakso ja teräsjäätä ehti muodostua kunnolla. Lumisateet ovat olleet hyvin vähäisiä ja lauhat säät ovat sulattaneet osan sataneesta lumesta. Kun vielä tammikuussa lämpötilojen vuorokausivaihtelut ovat olleet hyvin suuria tuon tuostakin, ovat sopivat olosuhteet suurille jään liikkeille päässeet muodostumaan. Ilmiön kulku on mennyt suurin piirtein näin: Pakkasen kiristyttyä jään lämpötila on nopeasti myös laskenut, koska mitään eristävää lumipeitettä ei ole ollut. Tämän seurauksena jäitten pauke on ollut melkoista jääkannen kutistuttua voimakkaasti. Suurempia ja pienempiä railoja on muodostunut kymmenittäin ja suurilla järvillä kenties sadoittain. Vesi on täyttänyt syntyneet railot nopeasti. Samalla pakkasen jatkuessa ja päästessä esteettömästi vaikuttamaan railoissa olevaan veteen, on se myös nopeasti jäätynyt. Jääpeite on pakkasen myötä jälleen tullut yhtenäiseksi. Melko nopeasti lämpötila on taas kohonnut jopa parikymmentä astetta muutamassa tunnissa. Nyt jääkansi on päässyt lämpenemään, koska eristävää lumikerrosta ei edelleenkään ole ollut. Laajeneminen ja pauke on ollut voimakasta koko järven jääkannen pakkautuessa kohti rantoja valtavalla voimalla. Jossain kohtaa on tapahtunut murros. Jäähän on tullut vekki ja paine on laskenut. Jälleen on kylmentynyt, sadoittain railoja on muodostunut ja päivän parin päästä lämmennyt ja jääkansi jälleen laajentunut. Niinpä vekki on kasvanut entisestään. Tätä pumppausta lumettomilla järvillä on tapahtunut ainakin täällä Kouvolan seudulla tammikuun aikana useita kertoja. Sen seurauksena näitä jääröykkiöitä on muodostunut keskellä talvea näinkin paljon ja näin valtavia. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/04/J%C3%A4%C3%A4t%20ovat%20ryskyneet%20Lappalalla%20%E2%80%94%20paikoin%20jopa%20miehen%20korkuisia%20murroksia/2017221864032/4