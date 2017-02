Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola on Suomen toiseksi turvallisin kaupunki — katso videolta, miten poliisit kuvailevat hurjia vuosia: ”Voikkaan keskustassa saattoivat pyssyt paukkua” Kouvola on tilastojen valossa poikkeuksellisen turvallinen paikka. Kaupunki sijoittui uusimmassa katuturvallisuusindeksissä toiseksi Espoon jälkeen. Lisäksi täällä tehtiin viime vuonna asukaslukuun suhteutettuna suurista kaupungeista vähiten hälytyksiä häiriökäyttäytymisen, ilkivallan tai päihtymisen takia. Tilastojen mukaan myös pienemmät lähialueen kaupungit Kotka, Lappeenranta ja Mikkeli ovat Kouvolaa turvattomampia. — Ilmeisesti ihmiset ovat käyttäytyneet hyvin, ja mekin olemme varmaan tehneet jotain oikein. Partiot on saatu sijoitettua oikeille paikoille, oikeaan aikaan, sanoo ylikomisario Jukka Lankinen Kaakkois-Suomen poliisista. Kouvolassa noin 40 prosenttia poliisin tietoon tulleista pahoinpitelyrikoksista tehtiin viime vuonna vanhan Kouvolan tai Kuusankosken keskustoissa. Niissäkin määrät ovat maltillisia verrattuna muiden kaupunkien keskustoihin. Esimerkiksi Kotkan, Lahden ja Mikkelin keskustoissa pahoinpitelyjä tehtiin enemmän asukaslukuun suhteutettuna. — Kouvolan keskusta on rauhoittunut paljon 1990-lukuun verrattuna. Nuoriso ei enää kokoonnu ulos samalla tavalla kuin ennen. Suurempiin kaupunkeihin verrattuna meillä ei ole myöskään sellaisia paikkoja, jonne huumeidenkäyttäjät kokoontuisivat tai rikollisuus muuten keskittyisi, Lankinen sanoo. Henkirikoksissa ja niiden yrityksissä Kymenlaakso on ollut monina vuosina yksi Suomen synkimmistä maakunnista. Viime vuonna täällä tehtiin 7,9 henkirikosta tai sen yritystä 100 000:ta asukasta kohti. Luku on suurempi vain Lapissa, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Päijät-Hämeessä. Viime viikon lauantaina Kouvola nousi otsikoihin, kun 23-vuotiasta paikallista miestä ammuttiin Kalevankadulla yksityisasunnossa. Lankisen mukaan vakavat henkirikokset kuvaavat yhtä puolta Kouvolan rikollisuudesta. Ne kuitenkin vääristävät ihmisten mielikuvaa katujen ja julkisten tilojen turvallisuudesta. Sivullinen joutuu Suomessa erittäin harvoin henkeä ja terveyttä uhkaavan rikoksen uhriksi. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin henkirikoskatsauksen mukaan 72 prosenttia vuoden 2016 henkirikoksista tapahtui yksityistiloissa. Lähes 90 prosentissa tapauksista tekijä ja uhri tunsivat toisensa. Yle uutisoi katuturvallisuusindeksin vuoden 2016 sijoituksista 26. tammikuuta. Lue koko uutinen:

