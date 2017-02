Uutinen

Kouvolan Sanomat: Sompasellakin hiihdetään täyttä häkää — mistä muualta löytyy hyviä hiihtopaikkoja? Kouvolan Sanomien lukija soitti taannoisen hiihtojutun innostamana ja kertoi, että Sompasen jäällä on mitä mainiommat hiihto-olot. Lunta on sen verran vähän, että vapaalla tyylillä pääsee menemään miten haluaa, mutta paikalliset ovat myös itse tehneet noin 6,5 kilometrin verran perinteisen uria hiihtämällä. Kun lumitilanne on metsissä mitä on, hiihtäjiä Sompasella kuulemma riittää yllin kyllin. Sompanen on tuskin ainoa paikka, jossa hiihtäminen sujuu. Missä muualla olosuhteet ovat Kouvolassa nyt kunnossa? Jos tekee mieli sivakoimaan, mihin suuntaat? Kommentoi alla! Sääennuste lupailee hiihtäjille sekä hyviä että huonoja uutisia, sillä säätila on pysymässä melko lailla ennallaan. Ilmatieteen laitoksen 10 vuorokauden ennusteessa Kouvolaan luvataan lisää lunta aikaisintaan ensi viikon lopulla, ja silloinkin vain vähän. Lämpötila pysyttelee kuitenkin pakkasen puolella, nyt viikonvaihteessa muutaman asteen verran, mutta alkuviikosta pakkanen voi kiristyä 15 asteeseen asti. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/04/Sompasellakin%20hiihdet%C3%A4%C3%A4n%20t%C3%A4ytt%C3%A4%20h%C3%A4k%C3%A4%C3%A4%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89mist%C3%A4%20muualta%20l%C3%B6ytyy%20hyvi%C3%A4%20hiihtopaikkoja/2017221855057/4