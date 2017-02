Uutinen

Kouvolan Sanomat: Suursuon ratsastuskeskuksen myyminen ei ole Kouvolan kaupungille ykkösvaihtoehto Kouvolan kaupungin toimitilajohtaja Timo Oksanen korostaa, että Kouvolan Ratsastajien vuokrasopimusta Suursuon ratsastuskeskuksessa ei ole irtisanottu, eikä olla irtisanomassa, eikä ratsastuskeskusta olla myymässä. —Ilmeisesti asia on haluttu ymmärtää väärin, Oksanen sanoo. Ratsastuskeskuksen myyminen ei ole kaupungille ensimmäinen vaihtoehto. —Ilmeisesti sekaannusta on aiheuttanut se, että toimintaa pyörittävä yrittäjä on irtisanonut vuokrasopimuksensa Kouvolan Ratsastajien kanssa, Oksanen toteaa. Kouvolan kaupungin omistaman Suursuon ratsastuskeskuksen vuokralaisena on Kouvolan Ratsastajat, joka on vuokrannut sen edelleen ratsastuskouluyrittäjälle. Suursuon ratsastustallin vuosittaiset ylläpitokustannukset kaupungille ovat keskimäärin 12 000 euroa. Vuokratulot ovat saman suuruiset eli 12 000 euroa vuodessa. Lisäksi ratsastajat maksavat itse sähkön ja lämmön sekä osallistuvat ylläpitotöihin omalta osaltaan. Ylläpitokustannusten suuruus vaihtelee vuosittain. Esimerkiksi vuonna 2015 maneesin pohjan ylläpitokuluihin upposi 44 000 euroa. Oksanen kertoo, että tällä hetkellä Suursuon ratsastustalleilla suurin korjaustarve koskee ratsastuskenttää, jossa pitäisi uusia salaojitus ja vaihtaa maamassa. Korjauksen kustannuksista ei vielä ole esittää arviota. Timo Oksanen toteaa, että ratsastuskentän salaojitus ja maamassojen uusinta ei ole tämän vuoden investointisuunnitelmissa, vaan asiaan palataan seuraavan kerran vuoden 2018 investointeja arvioidessa. Remontin maksaa Kouvolan kaupunki, ellei löydy muita rahoittajia. Lue koko uutinen:

