Uutinen

Kouvolan Sanomat: Hedelmäisiä herkkuja Starbox-bloggaajilta: kana-ananaspaistos, amerikkalainen omenapiirakka ja smoothie Starboxin bloggaajien uusissa resepteissä käytetään nyt monipuolisesti hedelmiä. Jannen keittiössä -blogin Janne Kujala aloittaa helppojen ja nopeiden arkiruokareseptien sarjan. Ensimmäiseksi hän esittelee kana-ananaspaistoksen täysjyväpastalla. Apple pie eli omenapiirakka on amerikkalaisten leivonnaisten klassikko, jonka asemaa eivät politiikan myrskytkään huojuta. Aavan meren itäpuolen -blogi tarjoaa reseptin. Jos paistos ja piirakka tuntuvat raskailta vaihtoehdoilta, smoothie on kevyt ja nopea välipala. Smiling Forever -blogin reseptissä on banaania, kiiviä ja ananasta. Lisää reseptejä löydät Starboxin ruoka ja juoma -osiosta. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/05/Hedelm%C3%A4isi%C3%A4%20herkkuja%20Starbox-bloggaajilta%3A%20kana-ananaspaistos%2C%20amerikkalainen%20omenapiirakka%20ja%20smoothie/2017268/4