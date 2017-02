Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalaispoliisit Karonen ja Knaapila ovat pian tuttuja televisiosta — mutta leikkivätkö he pikkupoikina rosvoa ja poliisia? Jim-kanavalla alkaa maanantaina 6. helmikuuta Poliisit-sarjan 9. kausi. Kaudella on mukana myös kouvolalaisväriä. Mitäs miehiä sitä oikein ollaan? Tommi Knaapila: Olen ylikonstaapeli Tommi Knaapila, 47. Olen työskennellyt koko 21-vuotisen virkaurani Kouvolan poliisissa. Olen kotoisin Turun kupeesta Ruskolta. Petri Karonen: Olen pian 52-vuotias järjestyspoliisi ja kenttäkonstaapeli, jolla uraa on takana 23 vuotta. Kotoisin olen Hämeestä, Kylmäkoskelta. Miten juuri sinä päädyit Jimin Poliisit-sarjaan? Knaapila: Laitokselta kysyttiin jo pari vuotta sitten halukkuuttani osallistua ohjelmaan, mutta minulle ei silloin löydetty paria. Viime vuonna Pete sitten puhuttiin ympäri. Karonen: Kävelin käytävällä väärään aikaan. Ylikomisario Jukka Lankinen tätä ehdotti enkä kehdannut sanoa ei. Millainen kokemus sarjan kuvaukset olivat? Knaapila: Kuvausryhmä oli mukana viidessä viikonloppuun sijoittuvassa yövuorossa. Lisäksi oli haastattelupäivä, jossa materiaalia käytiin läpi. Kun mikrofoni ja autoon sijoitetut kamerat ja kameramies unohtuivat, oli helppoa olla oma itsensä. Karonen: Mitään negatiivista sanottavaa ei ole. Katsotaan nyt, tuleeko jotain sanomista, kun sarja alkaa pyöriä. Omaan käytökseen kamerat vaikuttivat sen verran, että desibelit olivat varmaan vähän pienemmät kuin yleensä. Millaista on olla poliisina Kouvolassa? Knaapila: Muusta ei ole kokemusta, mutta sanoisin, että todella mukavaa. Täältä löytyy kaupunkitaajamaa, erämaata ja maaseutua. Poliisiasema on uudehko ja oma kenttäryhmä aivan mahtavaa porukkaa. Karonen: Kyllä tämä ihan hommana menee. En osaa muutakaan tehdä. Nykyisin työhön kuuluu paljon tietokonepuolen hommia. Leikitkö pikkupoikana poliisia ja rosvoa? Knaapila: Totta kai, eivätkö kaikki leikkineet? Karonen: Taisin leikkiä vähän rajumpia leikkejä.

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/05/Kouvolalaispoliisit%20Karonen%20ja%20Knaapila%20ovat%20pian%20tuttuja%20televisiosta%20%E2%80%94%20mutta%20leikkiv%C3%A4tk%C3%B6%20he%20pikkupoikina%20rosvoa%20ja%20poliisia%20/2017221865320/4