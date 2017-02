Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan Squash-seura taistelee liigapaikasta SM-liigakauteen kovilla odotuksilla lähtenyt Kouvolan Squash-seura on talven aikana joutunut hieman taivuttamaan tavoitteitaan. Henki on kuitenkin yhä korkealla, ja lauantaina Kuusankoskella pelattu KSQ:n isännöimä liigakierros todisti, että tarvittaessa rahkeista löytyy papua. Merkittävin elementti oli squashin ammattilaisena maailmaa kiertävä Olli Tuominen. Hän ei ole kuluvalla kaudella pystynyt vahvistamaan KSQ:n rivejä aivan viimevuotiseen tapaan. Olennaista kuitenkin on, että Tuominen pääsi nyt liigapeleihin mukaan. — Se on tärkeää, sillä nyt Olli pääsee mahdollisiin karsintoihin mukaan. Sääntöjen mukaan pelaajalla pitää olla vähintään yksi liigapeli pelattuna ennen kevään karsintoja, sanoo KSQ:n ykköspelaajan viitan turnauksen ajaksi Tuomiselle luovuttanut Riku Mehta. KSQ:n joukkue ei pidä huhtikuun karsintoja uhkana. Ihan toivotulla tavalla homma ei silti ole sujunut. — Kausi on kieltämättä ollut vaikea ja jokaisella pelaajalla on ollut jotain pientä häikkää. Oma pelaamisenikin on ollut aika rikkinäistä, ja totta kai loukkaantumiset syövät koko porukan intoa. Tuominen matkustaa piakkoin Chicagoon US Open -turnaukseen ja sen jälkeen Portlandiin Oregoniin. Ennen Yhdysvaltain-turneeta edessä ovat vielä SM-kisat. — Pohkeen kanssa on ollut vähän ongelmia, mutta muuten olen hyvässä kunnossa. Jos pystyn kunnolla liikkumaan eikä uusia loukkaantumisia tule, kaiken pitäisi sujua mukavasti. Viimeiset kaksikymmentä vuotta leipänsä squashilla tienannut Tuominen seuraa lajin suomalaista kehitystä suurella mielenkiinnolla. — SM-liigassa jokaisella joukkueella on kovia ykkösiä, kuten Turun Henrik Mustonen. Nuorissa taas näkyy selvää kehitystä. Ammattilainen sopeutuu vaivatta liigaporukkaan. — Vanhoja kavereitahan nämä ovat! Kuusankosken hallissa liikkui lauantaina poikkeuksellisen paljon väkeä, sillä KSQ:n, Mikkelin Squashin ja Turun Seudun Squashin liigakierroksen ohella samoissa tiloissa järjestettiin kakkosdivisioonan turnaus. Kauden viimeinen liigakierros pelataan Helsingissä 12. maaliskuuta. — On vielä teoreettinen mahdollisuus, ettemme joudu karsintoihin. Nyt haetaan hyviä pelejä ja kovuutta kentälle, kaiken varalta, Riku Mehta sanoo. Lue koko uutinen:

