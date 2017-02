Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvot sunnuntaina karhunkaatoon ehjällä kokoonpanolla Kouvot kohtaa sunnuntaina Mansikka-aholla sarjakolmosen Kauhajoen Karhun. Molemmilla on edessään viikon toinen Korisliiga-ottelu. Kouvot hävisi keskiviikkona niukasti Nokialla 78—76, kun taas Karhu höykytti sarjanousija Korihaita kotonaan 95—72. Karhu on vienyt tällä kaudella molemmat kontiopaitojen kohtaamiset. Marraskuun alussa Kouvolassa pisteet menivät Pohjanmaalle 87—95 ja kolme viikkoa myöhemmin Kouvot hävisi Kauhajoella 99—92. Vierasjoukkueen vire on ennen sunnuntain ottelua hyvä. Karhu on voittanut viimeisestä kymmenestä ottelustaan kahdeksan. Kouvojen saldo samalta ajalta on viisi voittoa ja viisi tappiota. Karhun Bojan Sarcevic valittiin Korisliigan tammikuun pelaajaksi. Karhu voitti tammikuun viidestä ottelustaan neljä ja Sarcevic viimeisteli näissä peleissä keskimäärin 17,8 pistettä, otti 2,8 levypalloa ja tarjoili peräti 8,6 syöttöä. — Karhu on hienossa pelivireessä, eikä se tietysti tuolla kokoonpanolla ole ihmekään. Joukkueessa on luultavasti eniten tulivoimaa takakentällä ja kokeneen järkäleen Devonne Gilesin liittyminen joukkueeseen on nostanut sen korinaluspainissakin yhdeksi vahvimmaksi joukkueeksi. Kauhajoki toteuttaa suhteellisen vapaamuotoista palloscreenhyökkäystä, jossa Bojan Sarcevic toimii kapellimestarina. Siihen meidän on löydettävä omien joukkuepuolustussääntöjemme raamissa oikea tapa joukkueen hidastamiseksi, Kouvojen päävalmentaja Pieti Poikola summaa vastustajan Kouvojen verkkosivuilla. Kouvot päässee yrittämään Karhun kaatoa täydellä miehistöllään. Vain loppukauden sivussa oleva Ville Kaunisto puuttuu kotijoukkueen kokoonpanosta. Kouvot—Kauhajoen Karhu sunnuntaina 5.2. kello 17 Mansikka-ahon urheiluhallissa.

