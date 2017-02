Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvottaria paleli taas Espoossa Kouvottaret pääsi toistamiseen maistamaan suuren hallin tunnelmaa, kun joukkue kohtasi Espoo Unitedin naisten Korisliigassa Espoo-areenalla sunnuntaina. Emäntäjoukkue oli ottelussa puolustuksensa ansiosta liian kova pala kouvolalaisryhmälle, joka poistui Espoosta lukemin 49–67 (21–27). Kouvottarien päävalmentaja Mika Hartonen näki, että espoolaisten erinomainen liike puolustuksessa oli pääsyy tappioon. — Vastustajat puolustivat todella hyvin. He pysäyttivät meidän juoksemisen, ja silloin meidän peli hidastui. Kouvottaret on sisäänajanut Kouvojen tulevan Seagulls-kotiottelun näyttämönä toimivan Espoo-areenan kuluvalla kaudella kahdesti. Hartonen pitää areenaa viileänä pelipaikkana. — Tuntui, että pelajaat olivat kohmeessa ottelun alussa. Suoritukset olivat kuin hidastetusta filmissä. Hartonen oli muistuttanut peliä edeltävänä päivänä amerikkalaispelaajia jäähallin viileydestä, minkä vuoksi monella oli pitkähihainen peliasu yllä. Kouvottarilla on jäljellä seitsemän runkosarjaottelua, joista neljä pelataan kotona. Joukkueen voitto ja tappiosarake on sunnuntain jälkeen tasoissa 10—10. Hartosen mukaan joukkue etenee nyt peli kerrallaan. — Menemme yhä sarjapaikka tähtäimessä. Lue koko uutinen:

