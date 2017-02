Uutinen

Kouvolan Sanomat: Sippolantien kapeus huolettaa vanhempia — lapset väistävät rekkoja ojaan Kaipiaisista Sippolaan kulkeva Sippolantie on aamuisin ahkerassa käytössä. Tiellä 375 ajavat lukuisat rekat ja kuorma-autot, jotka kuljettavat puuta, turvetta ja kiviä. Tie on osoittautunut ongelmalliseksi Kaipiaisten suunnalta Sippolan alakoulua käyville lapsille. — Tien piennar on hyvin kapea, ja sitä joutuu kulkemaan vajaat pari kilometriä ennen kuin pyörätie alkaa, Sippolan koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Paula Perkiö kertoo. Perkiön mukaan kapealla tiellä on käynyt läheltä piti -tilanteita, joissa ohitse pyyhkivien rekkojen ilmavirtaukset ovat kaataneet lapsia ojaan. — Lapset ovat saaneet ruhjeita ja isot rekat pelottavat. Nykyään monet vanhemmat kuljettavatkin lapset itse kouluun tai maksavat koulutaksille lapsen kyyditsemisestä. Kapeaa piennarta käyttää edelleen kymmenkunta lasta. Välillä lapset joutuvat kuitenkin kulkemaan pientareella, jos koulutaksin kyytiin ei mahdu. Sippolalaisperheiden vanhemmat ovat olleet yhteyksissä Kouvolan kaupungin perusopetukseen koulukyytien järjestämiseksi. Tuolloin koulukyytejä ei herunut. — Silloin tietokoneohjelma laski, että reitti on turvallinen kulkea. Aiomme olla asiasta uudessa yhteydessä kaupungille, sillä reitti on vaarallinen pienille lapsille. Haluaisimme päättäjät paikalle katsomaan tietä. Piennaralueelle oli alkujaan tarkoitus rakentaa pyörätie, mutta hanke kaatui silloisen asukkaan vastustukseen pyörätien mennessä osittain hänen tontillaan. Kouvolan peruskasvatuksen keskisen palvelualueen esimies Maija Saksa on hoitanut eteläisen alueen asioita vuoden alusta. Saksa muistaa, että eteläiseltä alueelta on tullut joitain vuosia sitten tiedusteluja koulukyydeistä liittyen tiehen 375. Koulukyyteihin on oikeus, mikäli alue katsotaan vaaralliseksi. — Käytämme arviointiin Koululiitu-ohjelmaa. Käytettävissä on myös onnettomuustilastoja, ja katsomme vaarallisuutta näiden asioiden pohjalta. Vanhemmat voivat nähdä vaarallisuuden tietenkin eri näkökulmasta. Talviolosuhteet, eli pimeys, lumi tai liukkaus, eivät ole koulukuljetuksen myöntämisen perusteita. Saksan mukaan Koululiitu-ohjelma on määrittelyt osan Sippolantiestä vaaralliseksi kaikille alakoulun oppilaille. Perusopetuksesta käydään paikan päällä, jos vaarallisuuden vedoten vanhemmat ovat anoneet koulukyytejä. Vanhemmat pystyvät anomaan koulukyytejä perusopetukselta. Kyytiä voi anoa uudemman kerran, mikäli olosuhteet alueella ovat muuttuneet. — Päätökset tehdään aina oppilaskohtaisesti. Sippolan alueesta en pysty suoraan sanomaan kuluvan lukuvuoden osalta, olemmeko käyneet paikalla henkilökohtaisesti. Lue koko uutinen:

