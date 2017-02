Uutinen

Kouvolan Sanomat: Teholasta ja Kullasvaarasta on kasvanut 20 vuodessa 100 miljoonan euron alue Parinkymmenen vuoden ajan kehitetty Kouvolan logistiikka-alue on kasvanut suurten lukujen alueeksi. 1990-luvun puolivälissä silloinen Kouvola otti kaupunkistrategiaansa kolme kehitettävää asiaa: kaupungin keskusta, Kasarminmäki ja logistiikka. Kaupunginjohtajana vuonna 1994 aloittanut Aimo Ahti sanoo, että logistiikassa tavoitteena oli yhdistää maantiet ja rautatiet yhteensopivaksi kokonaisuudeksi. — Aloimme katsella Teholasta maa-alueita, joista pääosa oli jo silloin kaupungin omia. Ei silloin olisi uskonut, kuinka isoksi alue laajenee. Ahti naurahtaa, että onnistuneita asioita ei kannata itselleen omia. — Yhdessä teimme linjaukset ja päätökset. Sen jälkeen Kouvolan Yritysmagneetti lähti Sirkku Seilan johdolla ajamaan asiaa. Tänä päivänä Teholan ja Kullasvaaran on paljon muutakin kuin logistiikkaa. On yhden hengen aloittelevia firmoja, on muutaman työntekijän ruokaravintoloita, on keskikokoisia metalliyrityksiä. On tietysti niitä suuria logistiikka- ja kuljetusyrityksiäkin, joihin alue vahvasti samaistuu. Täsmällisiä tietoja ei ole, mutta arvioissa puhutaan noin 100 yrityksestä, 700 työntekijästä ja parista miljoonasta tonnista käsiteltyä tavaraa vuosittain. Arvioiden esittäjä, kehitysyhtiö Kinnon kehittämispäällikkö Simo Päivinen on varma, että alueen vuosittainen liikevaihto on vähintään 100 miljoonaa euroa. Osa alueella toimivista yrityksistä on kansallisia tai kansainvälisiä jättejä. Tämän vuoksi tarkkojen lukujen selvittäminen on mahdotonta. Esimerkiksi VR, Steveco, Schenker ja Onninen ovat yhtiöitä, jotka eivät kerro liikevaihtonsa jakautumisesta eri paikkakuntien kesken. Koko Kouvolan seudulla logistiikka-alan noin 200 yritystä työllistävät noin 1 700 työntekijää. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/05/Teholasta%20ja%20Kullasvaarasta%20on%20kasvanut%2020%20vuodessa%20100%20miljoonan%20euron%20alue/2017221863909/4