Kouvolan Sanomat: Uutisen takaa: Juuri nyt SDP:llä näyttää olevan kaikki hyvin Sosiaalidemokraattien puoluekokouksessa oltiin korostetun sovittelevia. Kolmen vuoden takaiset riidat haluttiin haudata huolella. Kouvolalaiset edustajat toivovat Antti Rinteeltä pikemmin keskustelevaa tiimipelaamista kuin jämäkkää johtajuutta. Kouvolalainen SDP:n puoluekokousedustaja Henna Hovi pettyi rajusti toukokuussa 2014. Antti Rinne oli juuri voittanut Hovin ehdokkaan Jutta Urpilaisen puheenjohtajavaalissa äänin 257—243. Tunnelma Seinäjoen puoluekokouksessa oli niin kireä, ettei Hovi paljastanut äänestysvalintaansa puoluetovereilleen. Hän ei tuntenut Rinnettä henkilökohtaisesti ja myöntää pitäneensä tätä menneisyyden miehenä, puolueen ukkosiiven ammattiyhdistysjyränä. — Uskoin sen mielikuvan, joka mediasta välittyi, hän sanoo. Lauantaina Lahdessa tilanne oli toinen. Hovi äänesti Rinnettä, joka valittiin ensimmäisellä kierroksella jatkokaudelle puheenjohtajaksi. Rinne sai 281, Timo Harakka 159 ja Tytti Tuppurainen 55 ääntä. — Oli ihana nähdä, miten kaikkien kolmen puheenvuoroissa korostui aito halu yhteistyöhön. Uskon Rinteen olevan erittäin hyvä valinta. Mielipiteeni hänestä on muuttunut täysin. Kouvolan 12 puoluekokousedustajaa olivat puheenjohtajaäänestyksessä lähes yksimielisiä. Kymmenen äänesti Rinnettä. Harakalle ja Tuppuraiselle annettiin kummallekin yksi ääni. Vuodesta 1972 puolueen jäsenenä toiminut voikkaalainen Urpo Kunnasluoto toivoo, että Rinne alkaa ohjata puoluetta entistä enemmän omilla vahvuuksillaan. — Hän ei ole kaikkein säkenöivin julkinen puhuja, mutta Rinne osaa tuoda asioita reilusti esille ja perustelee esitykset faktoilla. Toivottavasti puoluetta johdetaan rakentavasti. Samaa toivoi uusi puoluevaltuuston puheenjohtaja, kotkalainen Sirpa Paatero. Hänen mukaansa kokoomuksen esimerkki on osoittanut, että aina puheenjohtajan ei ole hyvä olla räiskyvä mediapersoona: todellinen poliittinen työ tehdään joka tapauksessa porukalla. SDP:n sisällä on viime vuosina puhuttu siitä, etteivät Rinteen ja puoluesihteeri Reijo Paanasen välit ole olleet parhaat mahdolliset. Nyt puoluesihteeriksi valittiin Antton Rönnholm. Hän ja Rinne esiintyivät medialle rennonoloisina heti valintojen jälkeen. Puoluekokouksen ilmapiiri huokui muutenkin tyytyväisyyttä. Toisaalta riemunkiljahdukset ja poliittinen hurmos jäivät vähiin. Puoluesihteeriehdokas Mikko Salmen puheenvuoro oli kuvaava. Hän vetosi kuulijoiden tunteisiin ja kehui salin tunnelmaa kuplivaksi sekä ihanan energiseksi. Yleisöstä kuului vastauksena muutama taputus. Hillityn tunnelman taustalla lienee edellisen kokouksen aiheuttaman trauman lisäksi Suomen poliittinen tilanne. SDP on noussut gallupeissa niukasti Suomen suurimmaksi puolueeksi. Tammikuussa puolueen kannatukseksi saatiin Helsingin Sanomien Kantar TNS:llä teettämässä mittauksessa 21,7 prosenttia, kun toiseksi tullut keskusta sai 19,9 prosentin osuuden. Puheenvuorojen perusteella suosio aiotaan säilyttää rauhallisella järkipolitiikalla vastauksena hallituksen poukkoilevaksi kritisoituun linjaan ja populismin nousuun. SDP aikoo puolustaa hyvinvointivaltiota vanhoja periaatteitaan terävöittäen. Pahimmillaan tällainen politiikka voidaan nähdä konservatiiviseksi. Tai ainakin siitä on vaikea muotoilla innostavia palopuheita. Henna Hovin mukaan puolue ei ole jämähtämässä gallup-suosion tuomaan hyvänolontunteeseen. Hänen mielestään julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä tasaveroisen varhaiskasvatuksen puolustaminen ovat tässä ajassa purevia teemoja. — Tavallaan voi nähdä, että puolue edustaa perusarkea, mutta sehän on hyvä asia, hän sanoo. Kouvolalainen varakokousedustaja Sari Melkko toivoo, että äijäfeministiksi itsensä brändännyt Rinne painottaa riittävästi tasa-arvoasioita. Melkko oli kokouksessa Rami Huhtiniemen tilalla ja äänesti puheenjohtajaksi Tuppuraista. — Meille ei ehkä tule nyt isoa muutosta, mutta Antti Rinne on hyvä kapteeni. Kaikki vaihtoehdot olivat hyviä. Rinne lupasi voittopuheenvuorossaan, että Tytti Tuppuraisen ja Timo Harakan teemoja pidetään esillä. Hävinneet ehdokkaat lupasivat auttaa puoluetta ja sen johtoa kaikin tavoin matkalla tuleviin vaaleihin. Juuri nyt SDP:llä näyttääkin olevan kaikki hyvin. Pahimmat ristiriidat on selätetty, ja puolue kirii gallup-johdossa kohti vaaleja. Tulevat kuukaudet osoittavat, onko SDP:n tarjoama järkipolitiikka suomalaisten mielestä arjen luksusta vai arkisen puuduttavaa. Lue koko uutinen:

