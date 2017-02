Uutinen

Kouvolan Sanomat: Iitti jakaa koululaisille kesätyöseteleitä — työpaikka on etsittävä itse Iitti myöntää iittiläisille yrityksille ja yhdistyksille tukea, jos he työllistävät 15 vuotta täyttäneitä iittiläisiä koululaisia, opiskelijoita tai koulunsa päättäneitä nuoria. Työllistämisaika on vähintään 30 tuntia viikossa. Tuen suuruus on 60 euroa viikossa. Sitä on mahdollista saada kuusi viikkoa eli yhteensä 360 euroa. Työnantajan on haettava tukea etukäteen. Lisäksi Iitti tukee koululaisten kesätyöllistymistä. Kesätyösetelin arvo on 200 euroa. Halutessaan jokainen 15—16-vuotias iittiläinen voi työskennellä kesällä setelin turvin. Nuoren on etsittävä työpaikka itse. Se voi olla joko yritys tai yhdistys. Työn on kestettävä vähintään kaksi viikkoa. Työnantajan on tehtävä työstä kirjallinen työsopimus ja maksettava kyseisen alan työehtosopimuksen mukainen palkka. Hyötyäkseen setelistä kesätyötä etsivän nuoren on täytettävä setelinhakulomake Iitin kunnan verkkosivuilla maaliskuun aikana. Kunta maksaa työnantajalle kesätyöllistämisestä 200 euroa työllistämistukea seteliä vastaan. Setelihaku on maaliskuussa. Hakulomake löytyy Iitin kunnan kotisivuilta. 15—16-vuotiaita iittiläisiä on yhteensä 144. Lue koko uutinen:

