Uutinen

Kouvolan Sanomat: Jalkapallon pelaajien määrä kasvoi Kaakkois-Suomessa — Kouvolassa palloili viime vuonna 1 720 rekisteröitynyttä pelaajaa Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri teki kaudella 2016 oman pelaajamääräennätyksensä, kun sen jäsenseuroissa palloili yhteensä 8 812 rekisteröityä pelaajaa. Kasvua pelaajamäärissä oli noin 4,6 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Kouvolan alueella palloili viime vuonna 1 720 rekisteröitynyttä pelaajaa. Kasvua pelaajamäärissä oli edellisvuoteen verrattuna 3,3 prosenttia. Piirin toiminta-alueista määrällisesti eniten lajin harrastajia on Etelä-Kymenlaaksossa, jossa seurojen yhteenlaskettu pelaajamäärä on 2 148 pelaajaa. Koko Suomessa lunastettiin viime vuonna yhteensä 140 337 pelipassia. Määrä on 7,2 prosenttia enemmän vuoteen 2015 verrattuna. Luvut kertovat vain sarjoissa pelaavien rekisteröityjen pelaajien määrän. Palloliiton arvion mukaan jalkapallon parissa viihtyy viikoittain puoli miljoonaa suomalaista, kun rekisteröityjen pelaajien lisäksi mukaan lasketaan lajin harrastajat, pelaajien vanhemmat, muut tukijoukot ja lajin parissa työskentelevät vapaaehtoiset. Lue koko uutinen:

