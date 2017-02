Uutinen

Kouvolan Sanomat: Junioritiistai: Kouvolan Tennisseuran Ville Salminen pitää kilpailuvirettä yllä Sarkolan hallissa Myllykosken tehtaan urheiluhallin tenniskenttä on paikka, jossa Ville Salminen on verkkopallokipinänsä sytyttänyt. 9-vuotiaana järjestelmällisen harjoittelun aloittanut poika siirtyi kaksi vuotta sitten Kouvolan Tennisseuraan. Siirron jälkeen Salminen on urakoinut jopa 120 kilpaottelua. Urakointi on ollut tuloksekasta. Viime kesästä laskien Salmisen voittoprosentti on 76. KoTS tunnetaan eniten kilpailuja järjestävänä seurana Suomessa. Hallikaudella Sarkolassa pelataan kuukauden välein vetovoimaisia turnauksia, jotka tuovat pelaajia Kouvolaan. Salmiselle kilpaileminen säännöllisesti lähellä kotia on antanut entisestään puhtia rakkaaseen harrastukseen. — Aloitin kilpailemisen suhteellisen myöhäisellä iällä. Nyt siitä on jo tullut rutiinia. Nautin pelaamisesta enkä jännitä liikoja. Jännityksen karistamisessa en ole käyttänyt mitään ihmeempiä kikkoja. Vilkkaimpana kisaviikonloppuna Salminen ahkeroi kahdeksan ottelua Sarkolan hallissa, kun menestystä tuli finaalipaikan arvoisesti kahden kaksinpelisarjan lisäksi nelinpelissä. Kolmen peräkkäisen loppuottelun tahkoaminen on jo melkoinen saavutus. — Minulle on tärkeää, että pääsen kilpailemaan paljon. Viimeistä vuottaan 16-vuotiaiden sarjassa kilpaileva Salminen on asettanut seuraavaksi tavoitteekseen SM-kisat helmikuun lopulla Helsingin Talissa. SM-kisakokemusta on karttunut kahdesta hallikisasta ja yhdestä massakenttätapahtumasta. Myllykoskella aloittaessaan Salminen imi oppia Juha Laadulta. KoTS:ssa häntä opastaa valmennuspäällikkö Ville-Heikki Talvenmaa. Tärkeänä kannustajana ja esikuvana toimii myös isä Pekka Salminen, joka nousi Myllykosken Verkkopalloseuran kilpapelaajana aikoinaan Suomen rankingissa parhaimmillaan 50 joukkoon. — Tykkään tenniksestä sen teknisyyden ja fyysisyyden takia. Se on rankka yksilölaji, mutta olen valmis tekemään paljon töitä kehittyäkseni päivä päivältä paremmaksi, Ville Salminen sanoo painokkaasti. Haastattelutilanteessa Salmisesta huokuu rauhallisuus. Samaa ominaisuutta hän hyödyntää tenniskentällä. Salmisen mukaan hyvältä pelaajalta vaaditaan henkistä kovuutta. — Tenniksessä ei pidä näyttää tunteitaan kentällä. Olivat ne sitten iloisia tai vihaisia. Jos suuttuu ja näyttää sen, vastustaja saa siitä vain lisäpotkua. Lue koko uutinen:

