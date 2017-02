Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaksi kuudesta Kouvolan kirkkoherrasta luopuisi kirkon vihkimisoikeudesta Kouvolan rovastikunnan kirkkoherrojen kannat vihkimisoikeudesta luopumista kohtaan jakaantuvat. Kuudesta kirkkoherrasta kaksi katsoo, että kirkko voisi luopua vihkimisoikeudestaan. Yksi kirkkoherroista pitää asiaa selvittämisen arvoisena. Kaksi kirkkoherraa torjuu ajatuksen ja yksi kaipaa lisää perusteita kannan tueksi. Kuusankosken seurakunnan kirkkoherran Kimmo Ylikankaan mielestä vihkimisestä luopuminen on huono ajatus. — Se on vanha perinne avioliiton solmimiselle. Se on myös ihmisten toive, jonka he kokevat selkeästi tärkeäksi. Keijo Gärdström Kouvolan seurakunnasta on päinvastaista mieltä. — Vihkimisoikeudesta luopuminen on varteenotettava vaihtoehto. Minusta se ei ole olennainen kysymys. Monessa eurooppalaisessa kirkossa siviilivihkiminen on jo käytäntönä. Varsinainen siunaus tehdään kirkossa. Kirkkoherra Heikki Heinonen Anjalankosken seurakunnasta katsoo, että asia vaatii lisäselvityksiä. — Siinä on se kiva puoli, että kaunista kirkollista avioliiton siunaamista toivovat ihmiset ovat heitä, jotka todella kaipaavat sitä. Vihkimisestä luopuminen voisi vaikuttaa moniin asioihin, kuten kirkon jäsenyyteen. Valkealan seurakunnan vs. kirkkoherra Merja Larvi ei näe vihkimisoikeuden poistamista hyvänä asiana. — Vihkimisoikeudesta luopuminen ei ole mikään ratkaisu. Kuinka moni tulee siviilivihkimisen jälkeen kirkolliseen siunaukseen. Se ei myöskään ratkaise sitä, siunataanko homo- ja lesboparit samalla tavalla kuin heteroparit. Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kirsi Hämäläinen on toista mieltä. — Pidän ihan hyvänä ajatuksena, että avioliiton solmiminen olisi maallinen toimenpide. Kirkko voisi järjestää kauniin rukouksen ja hengellisen tilaisuuden vielä nykyistä vapaammin. Nyt kirkolla on kaksoisrooli, kun olemme viranomaisia ja pappeja. On kuitenkin hyvin arvokasta, että ihmiset haluavat solmia kirkossa avioliittonsa. Vs. kirkkoherra Karoliina Nikula Iitin seurakunnasta kaipaa lisää perusteluja luopumista kannattavilta. — Toiminnalle kirkossa on teologiset perusteet. Olisi olennaista tietää, millä perusteilla vihkioikeudesta luovuttaisiin. Voi pohtia vapauttaisiko se resursseja enemmän esimerkiksi perheneuvontaan ja perheiden hyvinvointiin jotenkin muutoin. Arvelen, että silti merkittävä osa pareista pyytäisi siunaamisen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/06/Kaksi%20kuudesta%20Kouvolan%20kirkkoherrasta%20luopuisi%20kirkon%20vihkimisoikeudesta/2017221867688/4