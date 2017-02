Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kirkko tarjoaa rukousta samaa sukupuolta olevien avioliitoille — ”Ketään ei jätetä ulkopuolelle” Piispainkokous linjasi, että kirkon ei tulisi vihkiä samaa sukupuolta olevien ihmisten avioliittoja, vaikka uusi lakimuutos sen mahdollistaakin. Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen kävi viime viikolla Kouvolassa teroittamassa tätä kantaa. Piispat kuitenkin hyväksyvät rukoilemisen avioliittoon samaa sukupuolta oleville. Rukoushetken järjestämisestä kirkossa päättävät kirkkoherra ja kirkkoneuvosto yhdessä. Kouvolan Sanomat kysyi Kouvolan rovastikunnan kirkkoherroilta, saako heidän mielestään homo- ja lesboparien rukoushetkiä järjestää kirkossa? — Päätös rukoushetkien järjestämisestä on tehty jo rekisteröityjen parisuhteiden varalle. Meillä on aikaisemmin linjattu, että rukoushetki voidaan pitää seurakunnan tiloissa. Luottamushenkilöt voivat nähdä asian eri tavalla, Heikki Heinonen Anjalankosken seurakunnasta sanoo. Myös Kuusankosken seurakunnan ovet ovat avoinna. — Rukoushetkelle ei ole mitään estettä eikä sitä ruveta rajoittamaan. Kyllä seurakunnan tilat ovat tarkoitettu rukoushetkiä varten. Tämä on enemmän periaatteellinen kuin käytännöllinen kysymys. Jos joku pyytää rukous- tai hartaushetkeä, niin ketään ei jätetä ulkopuolelle, Kimmo Ylikangas sanoo. Kouvolan seurakunnassa asiasta ei ole vielä puhuttu. — Kirkon käytöstä vastaavat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto yhdessä. Tuon asian tiistaina seurakuntaneuvostossa tiedoksi. Neuvosto tekee lopullisen linjanvedon. Aina voi rukoilla. Jokaisen kristityn oikeus on rukoilla oman suhteensa puolesta, Keijo Gärdström sanoo. Myös Valkealassa ja Elimäellä linjausta odotetaan vielä. — Rukoushetkiä ei ole linjattu. Otan asian seuraavassa seurakuntaneuvoston kokouksessa käsittelyyn. Oma ajatukseni on, että kirkko kuuluu kaikille. Minusta kirkkotilassa voidaan voidaan rukoilla homo- ja lesboparien kanssa ja heidän puolestaan, Valkealan seurakunnan vs. kirkkoherra Merja Larvi sanoo. — Tulemme tekemään linjauksen kevään aikana. Toivon, että jokainen ihminen voi tuntea tulevansa kohdelluksi ihmisarvonsa mukaisesti ja saavansa seurakunnan jäsenenä tarvitsemansa palvelun, Kirsi Hämäläinen Elimäeltä sanoo. Iitin seurakunnan vs. kirkkoherra Karoliina Nikula sanoo olevansa rukouskysymyksessä piispan ohjeistuksen kannalla. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/06/Kirkko%20tarjoaa%20rukousta%20samaa%20sukupuolta%20olevien%20avioliitoille%20%E2%80%94%20%E2%80%9DKet%C3%A4%C3%A4n%20ei%20j%C3%A4tet%C3%A4%20ulkopuolelle%E2%80%9D/2017221871455/4