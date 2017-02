Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola haluaa 20 lautamiestä Kouvolan kaupunki esittää Kymenlaakson käräjäoikeudelle, että väestömäärän perusteella Kouvolasta tulisi valita 20 lautamiestä. Vuoden 2012 lopussa vahvistetun päätöksen mukaan Kouvolassa on Kymenlaakson käräjäoikeudessa tällä hetkellä 18 lautamiestä. Kotkalla on 13, Haminalla 5 ja Iitillä, Virolahdella ja Miehikkälällä kullakin kaksi lautamiestä. Myös Iitin kunnanhallitus käsitteli lautamiesasiaa maanantaina. Hallitus päätyi esittämään nykyistä määrää, eli kahta iittiläistä lautamiestä. Nykyisten lautamiesten toimikausi päättyy, kun kunnanvaltuustot ovat valinneet uudet lautamiehet ja valinnat ovat tulleet lainvoimaisiksi. Kunnanvaltuustojen uusi toimikausi alkaa kesäkuun alussa. Lautamiesten lukumäärän vahvistaa oikeusministeriö, joka on pyytänyt käräjäoikeuksilta esitystä asiasta. Kymenlaakson käräjäoikeus on puolestaan pyytänyt kunnilta lausuntoa lautamiesten määrästä. Lue koko uutinen:

