Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola haluaa lisätä tukea astmaa ja keuhkoahtaumatautia sairastavien arkeen Kaupunki on aloittanut Toimivat palkeet — ikääntyvän hengityssairaan arki –hankkeen, jonka tavoitteena on lisätä tukea astmaa ja keuhkoahtaumatautia sairastavien arkeen ja parantaa hoitopolun sujuvuutta. — Haluamme selkiyttää toimintatapojamme. Sekä potilaalle että alan toimijoille on tärkeää tietää kuka tekee mitä ja missä sekä mihin potilas kulloinkin ohjataan. Kukaan ei saa jäädä väliinputoajaksi, sanoo ylihoitaja Marja-Terttu Nuorivuori. Toinen tavoite hankkeelle on yksilöllinen asiakkaan tarpeiden kuuleminen ja omahoidon tukeminen. Asiakkaita haastatellaan ja otetaan mukaan kehittämään ja arvioimaan palvelujaan. Toimivat palkeet –hankkeen kohderyhmänä ovat ikääntyvät astmaa ja keuhkoahtaumatautia sairastavat ja heidän omaisensa. — Astma ja keuhkoahtaumatauti ovat yleisiä sairauksia erityisesti ikääntyvillä, Nuorivuori sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/06/Kouvola%20haluaa%20lis%C3%A4t%C3%A4%20tukea%20astmaa%20ja%20keuhkoahtaumatautia%20sairastavien%20arkeen/2017221874198/4