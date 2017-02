Uutinen

Kouvolan Sanomat: Myllykoskelaislähtöinen Sanna Väkevä arvioi ystävänsä kanssa tv-ohjelmia Sohvaperunoissa — ”Ajattelin, että meistä saattaisi olla hupia muille” Sanna Väkevä, 37, pitää Sohvaperunat-sarjasta, koska siinä esiintyvät ihmiset ovat hauskoja ja aitoja. Perjantaina alkava kausi on kuitenkin erilainen kuin aiemmat: hän on siinä itse mukana ystävänsä Pinja Niemen kanssa. — Ajattelin, että meistä saattaisi olla hupia muille, hän viittaa ohjelmaan hakemiseen. Sarjassa tavalliset ihmiset arvioivat viikon tv-ohjelmia kotisohvillaan. Ohjelma kuvataan olohuoneisiin viritetyillä kameroilla. Väkevän mukaan ystävykset ovat kriittisiä tv-katsojia. — Välillä sellainen kevyt roskakin menee, jos se on tarpeeksi hyvää roskaa. Mutta tarvittaessa tulee tikaria. Hän ei stressaa tv-kameroita, vaan aikoo ottaa rennosti. — Tietysti pitää vähän katsoa, ettei tukka sojota, mutta en aio laittaa tekoripsiä. Kirosanoja karsin pois. Perkele saattaa kuitenkin joskus lipsahtaa, jos jokin ohjelma alkaa kuohuttaa tunteita. Väkevä ja Niemi ovat oleet pitkään ystäviä. He olivat ala-asteikäisinä samassa tanhuryhmässä ja Myllykosken yläasteella rinnakkaisluokilla. — Varsinaisesti ystävystyimme 1990-luvun alussa teatteriharrastuksessamme Anjalankosken teatterissa. Meillä on myös ollut yhteinen yhtye Jalankulkuämpäri, mutta bänditoimintaa ei ole ollut enää kuuteen vuoteen. Sohvaperunat nähdään perjantaisin Ylen TV2:lla kello 21 ja Yle Areenassa alkaen 10. helmikuuta. Lue lisää tiistain lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

