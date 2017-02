Uutinen

Kouvolan Sanomat: Opettajat Kouvolassa: Ammattikoulutus unohti työkyvyn Kouvolassa viikonvaihteessa opintopäiville koolla olleet liikunnan ja terveystiedon opettajat jättivät julkilausuman, jossa he ilmaisevat huolensa työkyvyn ylläpidon unohtamisesta ammatillisen koulutuksen uudistuksessa. Ammatillista koulutusta uudistetaan vastaamaan työelämän muuttuvia osaamisvaatimuksia ja ammattitaitoa. — Samanaikaisesti ollaan kuitenkin astumassa kuoppaan, jossa odottaa ikävä yllätys. On aiheellista huolestua siitä, miten työelämän uusiin osaamisvaatimuksiin koulutettu työväestö selviytyy työn fyysisistä vaatimuksista, julkilausumassa todetaan. Vaikka liikunta, terveystieto ja työkyvyn ylläpito, lukeutuvat ammatillisen tutkinnon yhteisiin osiin, on oppiaineen tuntimäärä niin alimitoitettu, että oppiaineen tavoitteisiin on mahdoton vastata, opettajat kritisoivat. Oppiaineen laajuus on kaksi osaamispistettä. — Koulutuksen järjestäjät ovat lähteneet mukaan oppiaineen mitätöintiin. Vähimmillään kontaktituntien määrät ovat vain kahdeksan tuntia yhtä osaamispistettä kohti. Näin ollen opiskelija saisi kontaktiopetusta vain 16 tuntia kolmen vuoden aikana. Lukiolaiset saavat kolmessa vuodessa yhteensä 76 tuntia liikunnan opetusta ja 38 tuntia terveystiedon opetusta, julkilausumassa verrataan. Liikunnan ja terveystiedon opettajat (Liito) ry:n puheenjohtaja Kasper Mäkelä muistuttaa, että juuri ammattikoululaisten terveystottumukset kaipaisivat lisähuomiota, kuten kouluterveyskyselyissä on käynyt ilmi. — Tilanne on hullunkurinen, kun samaan aikaan halutaan pidentää työuria. Laskelmat osoittavat, että mikäli nuori jo koulutusvaiheessa on fyysiseltä kunnoltaan heikko, voi työkyky olla riittämätön arjen työssä selviytymiseen jo 40-vuotiaana, Mäkelä sanoo. Julkilausuman mukaan liikunnan ja terveystiedon opetusta tulisi sekä lisätä että integroida ammattiaineiden opetukseen. Näin se tukisi paitsi opiskeluaikaista hyvinvointia myös tulevaa työkyvyn ylläpitoa. Esimerkiksi oikeiden nostotekniikoiden ja työn tauottamisen opetus olisivat tarpeen. Vaikka työnteko on koneellistunut paljon, toistoa sisältävän työn määrä on lisääntynyt, Mäkelä sanoo. Ammatillisen koulutuksen reformi on yksi hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Hallitusohjelman mukaan uudistetaan kaikki ammatillisen koulutuksen osat. Uudistus on ollut lausuntokierroksella, ja lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vielä tänä keväänä. Hallituksen tavoitteena on saada uusi laki voimaan vuoden 2018 alusta. Otsikkoa päivitetty kello 9:38. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/06/Opettajat%20Kouvolassa%3A%20Ammattikoulutus%20unohti%20ty%C3%B6kyvyn%20/2017221871639/4