Kouvolan Sanomat: Piispalta tiukka nootti nais- ja miesparien vihkimiseen — kovapäisyys voi johtaa lipereiden riisumiseen Mikkelin hiippakunnan piispan Seppo Häkkisen mukaan samaa sukupuolta olevan parin vihkivä pappi syyllistyy rangaistavaan virkavirheeseen. Vastoin piispainkokouksen ja kirkkohallituksen ohjeita toimivat papit joutuvat vastaamaan teoistaan. — Tuomiokapitulilla ja piispalla on velvollisuus puuttua asian. Lojaalisuus työnantajaa kohtaan kuuluu normaaliin viranhoitoon. Jos ei siinä pysytä, niin siitä seuraa sanktioita. Papin rangaistuksesta ei ole vielä linjausta. — Kirkkojärjestyksessä on olemassa seuraamukset alkaen varoituksesta pappisviran menettämiseen. Tuskin rangaistus sieltä järeimmästä päästä olisi ensi alkuun. Uusi avioliittolaki ei Häkkisen mukaan vaikuta piiruakaan Mikkelin hiippakunnan alueen pappien vihkimiskäytäntöihin. Nais- ja miesparien avioliitot mahdollistava sukupuolineutraali avioliitto ei muuta pappien työtä nykyisestä. — Sukupuolineutraalin avioliittolain voimaantulo ei luo papille velvollisuutta vihkiä samaa sukupuolta olevia henkilöitä avioliittoon. Häkkinen ja muut piispat nojaavat avioliittolakiin. Sen mukaan kirkolla säilyy oikeus toimittaa avioliittoon vihkimisiä ja määrätä itse näiden ehdoista sekä muodoista. — Avioliittolaki turvaa kirkolle autonomian päättää itse vihkimiskäytännöstään, Häkkinen sanoo. Mikkelin hiippakunnan alueen papisto pidättäytyy piispan arvion mukaan samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä. — Minulla on sellainen tuntuma, että yhdessä rivissä ollaan. He ovat sanoneet, etteivät toimi vastoin ohjeitani ja riko virkavelvollisuuksiaan. Lue koko uutinen:

