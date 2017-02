Uutinen

Kouvolan Sanomat: Elämästä kiitollinen laulaja — Arja Koriseva konsertoi lauantaina Kuusankoskella Kuusankoskitalon näyttämölle nousee lauantaina elämästä kiitollinen, työstään nauttiva ja rauhallinen laulaja. — Ja edelleen positiivinen ja iloinen, Arja Koriseva lisää. Hän esiintyy Kuusankoskella tenori Jyrki Anttilan kanssa. Lauluni aiheet -konsertti soi kello 15 lähtien, ja ohjelmassa on suomalaisia lauluja klassisen musiikin ja viihdemusiikin puolelta. Koriseva on sairastanut rintasyövän. Hän kertoo voivansa nyt oikein hyvin. — Huomisesta en tiedä, mutta lääkäri on sanonut, että olen nyt perusterve. Sen mukaisesti elän. Sairaus on opettanut laulajan siirtymään sitten kun -ajattelusta tehdään nyt -ajatteluun. — Mietin usein, mitä haluan toteuttaa elämässäni, ja kaivan sen ajan vaikka mistä. Suoritan alta pois sellaiset asiat, jotka eivät ole kovin kiireisiä, mutta jotka rasittavat mieltä. Kun sairastuin, peruin kaikki työt ja opettelin tekemättömyyttä. Se sai minut voimaan älyttömän hyvin. Koriseva osallistui viime vuonna purjehdusreissulle Hjallis Harkimon miehistössä. Mukana oli tv-tuotantoryhmä, joka kuvasi matkasta tv-sarjaa. Se tulee ulos syksyllä. — Purjehdimme Atlantin yli Karibialta Kanarialle. Kun katseli silminkantamattomiin jatkuvaa merta, ajatus tyhjeni. Se teki hyvää. Lue koko uutinen:

