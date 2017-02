Hallitus päätti maratonistuntonsa – Sipilä ounastelee liikennetyöryhmää ja ”Berner puheenjohtajana totta kai”

Kuva: Tor Wennström

Hallitus on päättänyt tiistaina aamupäivällä strategiaistuntonsa. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) luonnehtii keskusteluja tuloksellisiksi.



Keskusteluissa pohjustettiin huhtikuun kehysriihtä.



— Valmistaudumme huolella puoliväliriiheen, helpot keinot alkaa olla käytetty. Nyt pitää puristaa boxin ulkopuolelta uusia keinoja työllisyyden parantamiseksi.



— Kyllä kaikki kivet käännetään, Sipilä lupasi.



Haliitus odottaa ehdotuksia tulevasta muun muassa kannustinloukkuryhmästä.



Sipilän mukaan hallitus keskusteli muun muassa tällä viikolla valmistuvasta yritysveroselvityksestä. — Ei sieltä taida kyllä uutta tulla.



Sipilän mukaan parlamentaarinen liikennetyöryhmä todennäköisesti syntyy. — Berner puheenjohtajana totta kai.



Hallituksella on edessään muun muassa tukku vaikeita päätöksiä, joilla työllisyyttä yritetään vauhdittaa. Tavoitteena on purkaa kannustinloukkuja ja lisätä paikallista sopimista.



Hallituksen on oletettu käyneen keskusteluja nyt myös pelisäännöistään. Henki repeili pahasti muun muassa liikenneverkkouudistuksen yhteydessä



Hallitus kävi keskustelut eilen maanantaina Vantaalla, Königstedtin kartanossa. Keskustelut jatkuivat tiistaiaamuna Kesärannassa.

Lue Helsingin Sanomien koko juttu tästä!