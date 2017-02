Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon sairastupa on tyhjenemään päin Jääkiekon Liigassa pelaavan KooKoon sairaslista on vähitellen lyhenemässä. Samu Perhonen ja puolustaja Ryan O'Connor kävivät viime viikolla tarkemmissa tutkimuksissa, jotka eivät paljastanee vakavia vammoja. Molempien tilanteita tarkkaillaan päivittäin, kuten myös maalivahti Leland Irvingin ja hyökkääjä Josh Greenin. Hyökkääjä Mikko Virtanen on tervehtynyt pelikuntoon ja myös puolustaja Niko Tuhkasen paluu lähestyy. Puolustaja Mikko Lehtonen puolestaan on Leijonien mukana Euro Hockey Tourilla ja siten pois KooKoon kokoonpanosta tämän viikon ajan. KooKoo isännöi keskiviikkona Kouvolan jäähallissa Turun Palloseuraa ja perjantaina joukkue haastaa Raumalla Lukon. Lue koko uutinen:

