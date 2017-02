Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola korjaa tilinpäätösennustetta miinukselta plussalle — neljä seikkaa selittää muutosta Kouvolan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös näyttää päätyvän ylijäämäiseksi. Vielä joulukuussa tuloksen ennustettiin jäävän 1,3 miljoonaa euroa miinukselle. Asiasta kertoi kaupunginjohtaja Tuukka Forsell maanantai-iltana kaupunginvaltuustolle. Hänen mukaansa tilinpäätösennuste on tällä hetkellä 3,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tulos voi nousta mahdollisesti vielä tätäkin paremmaksi, 5—6 miljoonan ylijäämään, jos Kouvola purkaa tilinpäätöksestään Carean alijäämän kattamiseen tehtyjä pakollisia varauksia. Varauksen purkaminen on mahdollista, koska sairaanhoitopiiri Carea on hinnankorotusten avulla onnistunut sulattamaan alijäämiään. Kouvola on varautunut kattamaan Carean alijäämiä 6,3 miljoonalla eurolla. — Alustavien laskelmien mukaan Carean pakollista varausta voitaisiin purkaa 2,4 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvinvointipalvelujen palveluostoja oikaistaisiin tällä summalla. Näin Kouvola voisi tehdä noin 5,7 miljoonaa euroa positiivisen tuloksen. Sen jälkeen tilinpäätöksessä ei olisi enää kattamatonta alijäämää. Forsellin mukaan ennusteen paranemiseen vaikutti se, että kaupunki sai joulukuussa enemmän verotuloja kuin oli odotettu. Lisäksi poistojen määrä jäi oletetusta, koska kaupungin rakennushankkeet eivät valmistuneet aiemmin oletetussa aikataulussa. Kaupunki sai myös purettua lomapalkkavelkaa ennustettua enemmän. — Käytännössä yhteisöveron tuottoa on aivan mahdotonta ennustaa. Jos joku väittää tai on sitä mieltä, että on menty pahasti pieleen, rohkenen olla eri mieltä. Virhemarginaali on reilusti alle prosentin, kun tulos suhteutetaan kaupungin menoihin, Forsell sanoo. Kaupungin toimintakulut olivat viime vuonna vajaat 581 miljoonaa euroa. Forsellin mukaan Kouvola pääsi kymmenen suurimman kaupungin verotuloennusteessa kolmen kärkeen. — Siltä osin ei ihan kauheasti ole epäonnistuttu. Toki voihan sitäkin vielä yrittää parantaa. Lue koko uutinen:

