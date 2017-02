Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan Sanomat ja Kouvolan teatteri keräävät tangomuistoja Kouvolan Sanomat kerää kevään aikana tangomuistoja. Kirjoita meille tangoon liittyvä muistosi, olipa se miten pieni tai suuri tahansa. Myös vanhat valokuvat tangomaailmasta kiinnostavat. Tangoa on tanssittu Suomessa toista sataa vuotta, ja suomalaiset ovat kokeneet sen parissa paljon ihania asioita. Julkaisemme kaikki kirjoitukset verkkosivuillamme sitä mukaa, kun niitä tulee. Tekstejä voidaan julkaista kevään aikana myös sanomalehdessä. Tangomuistojen keräys tehdään yhdessä Kouvolan teatterin kanssa. Syksyllä teatterissa pidetään Suomi 100 -teemailtoja, joissa käsitellään suomalaista perhehistoriaa ja tangoteemaa. Niissä hyödynnetään nyt kerättävää tangomuistomateriaalia. Näyttelijät lukevat joitakin tekstejä videolle, ja kirjoituksista kootaan teatteriaulaan syksyksi näyttely. Tangosyksyn kruunaa 2. syyskuuta ensi-iltaan tuleva Satumaa-tangomusikaali, jonka ohjaa teatterinjohtaja Tiina Luhtaniemi. — Tangomusiikki on erittäin dramaattista musiikkia. Käymme musikaalissa läpi tangosäveltäjä Unto Monosen elinkaaren alusta loppuun. Samalla perehdymme suomalaisen perheen historiaan. Tiina Luhtaniemi lupaa Satumaa-esityksiin iki-ihania tangoja, ikävänkarkotusta ja huumoria. Unto Monosen tarina on tietysti etusijalla: — Unto Mononen on ollut aikanaan tulkki tunteille, joita ei ole voinut muuten tunnustaa. Tango on ollut väline päästä toista lähelle myös emootion kautta, Luhtaniemi kertoo. Kaikkien tangomuistoja kirjoittaneiden kesken arvotaan toukokuun lopulla viisi kahden hengen teatterilippua. Lue koko uutinen:

