Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan valtuutetut innostuivat jättämään aloitteita — aiheita koulukiusaamisesta ratsastustalliin Viimeistä kevätkauttaan istuvat Kouvolan kaupunginvaltuutetut jättivät maanantaina viisi valtuustoaloitetta. Eniten allekirjoituksia, 13, keräsi Päivi Kossilan ja SDP:n valtuustoryhmän aloite koulukiusaamisen saamisesta kuriin Kouvolassa. — Tutkimukset ovat osoittaneet, että Suomen peruskouluissa toistuvan kiusaamisen kohteeksi joutuu keskimäärin 6—10 prosenttia oppilasta. Kiusaaminen on yleisimmillään alakoulun luokilla, aloitteessa todetaan. Ryhmä esittää, että Kouvola kartoittaa koulukiusaamistilanteen oppilaiden, huoltajien ja opettajien näkökulmasta ja laatii asiasta toimenpideohjelman. 12 valtuutettua allekirjoitti Jukka Nybergin ja SDP:n valtuustoryhmän aloitteen vanhusteko-palkinnon jakamisesta. Sen mukaan Kouvolan kaupunki voisi myöntää aina lokakuussa vietettävällä vanhustenviikolla vuoden vanhusteko-palkinnon. Palkinto annettaisiin henkilölle tai yhteisölle, joka on myönteisellä tai innovatiivisella tavalla edistänyt Kouvolassa vanhustyötä. Seitsemän valtuutettua kannatti Sinikka Rouvarin (kok.) aloitetta, jonka mukaan Kouvolan pitäisi liittyä Aalto-kaupunkien verkostoon. Siihen voi liittyä kaupunki tai kunta, jonka alueella on vähintään yksi Alvar Aallon toteuttama merkittävä suunnittelukohde. Rouvari muistuttaa, että Inkeroisten Tehtaanmäellä on hieno Alvar Aallon suunnittelema kokonaisuus rakennuksia. Verkoston perustamisasiakirjan allekirjoitti viime viikolla Jyväskylässä 11 suomalaista kaupunkia, mukaan lukien Kotka. — Esitän, että kaupungissamme hyödynnetään olemassa olevaa Aalto-kulttuuria matkailun ja asuntomessujen markkinoinnissa. Vihreiden valtuustoaloitteen KSS Energian irtautumiseksi Fennovoiman ydinvoimahankkeesta allekirjoitti viisi valtuutettua. Kaisa Spiesin ja Ritva Sorvalin mukaan kaikki kouvolalaiset ovat joutuneet Fennovoiman moniongelmaisen riskihankkeen takuumiehiksi. — Fennovoiman osakkaat ovat sitoutuneet ostamaan kaiken voimalan tuottaman sähkön omistusosuuksiensa suhteessa, aloitteessa todetaan. Tämä voi aloitteen mukaan johtaa siihen, että jos Fennovoiman tuottama sähkö on merkittävästi markkinasähköä kalliimpaa, KSS joutuu maksamaan vuosittaisen ylimääräisen kustannuksen. Pekka Korpivaara (pro) ja neljä muuta esitti aloitteessaan, että Kouvolan kaupunki poistaa Suursuon Ratsastuskeskuksen myytävien kiinteistöjen listalta. Lisäksi he vaativat, että Kouvolan kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin ratsastuskeskuksen kehittämiseksi ja ratsastustoiminnan jatkumisen turvaamiseksi Suursuolla. Kaupunginhallitus esittää keväisin valtuustolle luettelon edellisen vuoden loppuun mennessä tehdyistä aloitteista, joita valtuusto ei ole todennut loppuun käsitellyiksi. Tänä keväänä valtuustolle on menossa listaus 13 aloitteesta, vuoden 2016 keväällä tiedoksiantolistalla oli 25 valtuustoaloitetta. Lue koko uutinen:

