Kouvolan Sanomat: Kouvolan yhteislyseo tyhjentyi opiskelijoista ja tavaroista — Rehtori: ei haittaa kirjoituksia tai penkkareita Kouvolan yhteislyseolaisten opinnot jatkuvat keskiviikkona Kymen Lukon tiloissa. Rehtori Tapio Karvonen vakuuttaa, että järjestely ei haittaa ylioppilaskirjoituksia tai ensi viikon penkkari- ja tanssihulinoita. Ylioppilaskirjoitukset jatkuvat tänä perjantaina äidinkielen tekstitaidolla. Koe järjestetään yhteislyseon liikuntahallissa. Myös penkkarit järjestetään liikuntahallilla ensi viikolla. Karvosen mukaan remontti ei aiheuta häiriöitä liikuntahallin tapahtumille. Ensi viikolla kuuntelut järjestetään Kymen Lukon tiloissa. Muutto tehtiin keskellä viikkoa siksi, että opintojaksot vaihtuvat keskiviikkona. Uudet kurssit on helpompi aloittaa suoraan Kymen Lukolla. Samalla yhteislyseon vanhan puolen remontti voi alkaa. Yhteislyseon ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat mahtuvat juuri ja juuri Kymen Lukolle. Kymen Lukolla on ollut 300 opiskelijaa jo vuodesta 2014, Kouvolan yhteiskoulun tulipalosta lähtien. Nyt rakennuksessa on yhteensä 450 oppilasta. Abiturienteilla ei ole enää kursseja, ja heidän puuttumisensa joukosta helpottaa tilannetta huomattavasti, Karvonen kertoo. — Muuten ei oltaisi mahduttu. Kaikki Kymen Lukon tilat ovat käytössä. Eipä jää ainakaan hukkatilaa, Karvonen sanoo. Toisen vuoden opiskelijat ja kioskiaktiivit Aake Sinkkonen ja Roosa Majander kantoivat viimeisenä päivänä koulun kahvilatarvikkeita Kymen Lukolle keittimineen päivineen. He aikovat jatkaa kioskin pyörittämistä väistötiloissa. Tilanvaihdos ei harmita, sillä se tarkoittaa sitä, että syksyllä pääsee entistä ehompaan kouluun. — Onhan tämä vähän haikeaa, mutta samalla siistiä. Tämä on sitten ihan uusi koulu, Sinkkonen summaa. Lue koko uutinen:

