Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolasta kotoisin: Mikko Viljakainen on Vuoden graafikko 2017 Grafian Vuoden Graafikko 2017 on Mikko ”Vilunki” Viljakainen. Kouvolasta kotoisin oleva alakulttuurivaikuttaja Vilunki 3000 on töidensä takana useille tuntematon. Viljakainen työskentelee paitsi graafisena suunnittelija ja kuvittajana myös muusikkona, dj:nä ja taiteilijana. Vaihtoehtokulttuurin monitoimimies on suunnitellut reilun parinkymmenen vuoden aikana muun muassa levynkansia, klubijulisteita ja flyereita. Esimerkiksi Jättömaa- ja Kuudes Aisti -festivaalien ilme on Viljakaisen käsialaa. Kesällä 2016 Vilunki oli mukana Mäntän kuvataideviikkojen ohjelmassa installaatiollaan Pub Hallukarvinen & Divari Gulliverin matkat. Vuoden Graafikko -toimikunta perustelee valintaa seuraavasti: — Vilunki 3000 on itseoppinut rappioromanttisen kuvan tekemisen artesaani, jolla on ilmiömäinen kyky luoda nostalgisia ja silti ajankohtaisia, loputtoman kiinnostavia visuaalisia maailmoja. Toimikuntaan kuuluivat Pekka Toivonen (Vuoden Graafikko 2016), Kiia Beilinson, Lauri Borén, Marjo Granlund ja Mega Maunula. Grafia ry. edistää suomalaisen visuaalisen viestinnän arvostusta sekä jäsentensä ammatillisia, oikeudellisia ja taloudellisia etuja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/07/Kouvolasta%20kotoisin%3A%20Mikko%20Viljakainen%20on%20Vuoden%20graafikko%202017/2017221876761/4