Kouvolan Sanomat: Lukija pelkää, että asiakas joutuu maksamaan Kymenlaakson Sähkön osakekaupat Kouvolalainen Kari Sinisalo pelkää, että asiakkaat joutuvat maksajiksi Kymenlaakson Sähkön osakekaupoissa. Syynä on se, että vaikka sähkön toimittajan voi valita, verkkoyhtiötä ei, Sinisalo kirjoittaa lukijakirjoituksessaan — ja todellisuudessa Kymenlaakson Sähkön tuloksesta suurin osa tulee verkkoyhtiöltä. — Esimerkiksi 2015 sähkön myyntitoiminnon liikevoitto oli 1,2 miljoonaa ja verkkoyhtiön 9,8 miljoonaa euroa. Sähkön myynnin tulosta parannettiin verkkoyhtiön maksamalla 6,75 miljoonan euron konserniavustuksella. Tämän syvempään analyysiin ei liene tarvetta havaitaksemme, mistä maksukyky tulee, Sinisalo kirjoittaa. Jos siis Kymenlaakson Sähkö rahoittaa kaupat ottamatta ulkopuolista lainaa, kauppasumma on kerättävä sähköverkon asiakkailta. — Voinemme esittää toivomuksen tämän savotan väliaikaisesta rahoittamisesta siten, että maksumiesten tulevaa taakkaa ei kasvatettaisi kohtuuttomasti ja pysyvästi, Sinisalo sanoo. Koko kirjoitus on luettavissa alla olevan linkin kautta. Lue koko uutinen:

