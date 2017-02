Uutinen

Kouvolan Sanomat: Muotoilija voi löytää oman alan töitä osuuskunnan kautta Heinäkuussa 2015 perustettu osuuskunta Noheva Luova syntyi, jotta kymenlaaksolaiset luovan alan ammattilaiset työllistyisivät helpommin oman alansa töihin. Osuuskuntaa oli perustamassa pääasiassa muotoilun alalta oleva kymmenen hengen joukko. Nykyään Noheva Luovassa vaikuttaa 14 henkeä. — Osuuskuntaan on mahdollista hakea mukaan. Etsimme osaavia ja hyviä tyyppejä, joilla on annettavaa yhteisöömme, Meri Valta kertoo. Valta ja Tiina Ikkonen ovat osuuskunnan perustajajäseniä. Reilun vuoden aikana osuuskunnan toiminnasta on saatu hyviä kokemuksia. Isolla porukalla on käytössä isot verkostot. — Jokainen silti vastaa itse töidensä löytämisestä. Toiminta on lähtenyt tasaiseen kasvuun. Työtarjouksia ja kyselyitä tulee entistä enemmän meidän kautta, Ikkonen sanoo. Ikkonen ja Valta työskentelevät team leadereina Kymenlaakson Business-akatemia—hankkeessa. Kyamkista muotoilijoiksi valmistuneet naiset tekevät muotoilijan töitä päivätöidensä ohessa osuuskunnan kautta — Osa jäsenistä elättää itsensä pelkästään osuuskunnan töillä, toiset tekevät niitä sivutoimisesti. Kouvolassa on hankalaa työllistyä vain muotoilijana, Meri Valta kertoo. — Muotoilu on laaja termi, jonka alle mahtuu monenlaista työtä. Osuuskunnan yksi hienous onkin siinä, että kaikkea ei tarvitse tehdä yksin. Omiin hankkeisiin voi saada apua muilta osuuskunnan jäseniltä, Ikkonen sanoo. Vaikka osuuskunta toimiikin kuin yritys, helpottaa se jäsentensä arkea monella tapaa. Esimerkiksi osuuskunnassa ei tipu tyhjän päälle, vaan hiljaisina aikoina on edelleen oikeutettu työmarkkinatukeen. — Työt voi laskuttaa osuuskunnan kautta. Lisäksi tämä tarjoaa matalan kynnyksen yrittäjyyteen. Osuuskunnassa kulut on mahdollista jakaa ja yrittäjyyden riskit ovat pienemmät, Valta kertoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/07/Muotoilija%20voi%20l%C3%B6yt%C3%A4%C3%A4%20oman%20alan%20t%C3%B6it%C3%A4%20osuuskunnan%20kautta/2017221875672/4