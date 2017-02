Uutinen

Kouvolan Sanomat: Myllykosken talojen pelastaja osti Anjalankosken kaupungintalon — Kauppahinta 20 000 euroa Myllykoskelaislähtöinen Juha Jokimies on ostanut Anjalankosken kaupungintalon 20 000 eurolla. Kaupat vahvistetaan valitusajan umpeuduttua kahden ja puolen viikon päästä. Virossa asuva Jokimies on myös Myllykosken seuratalon ja MyPa-talon pelastamisen takana. Anjalankosken kaupungintalo on ollut myynnissä vuodesta 2014. Tiukan tarjouskilpailun jälkeen Jokimies osti talon Kouvolan kaupungilta 20 000 eurolla. Hän olisi ollut valmis taistelemaan kaupungintalon hintaa vielä ylöspäin. — Olin päättänyt ostaa sen, Jokimies sanoo. Aiempia ostajia on karkottanut 59 000 euron vuosittainen kiinteistövero. Jokimies aikoo vääntää summasta verottajan kanssa. — Luulen, että saan kiinteistöveron 10 000 ja 15 000 euron väliin. Veroja Jokimies aikoo keventää muun muassa lohkomalla tonttia. Lohkomalla kaupungin puolelle jää myös 100 000 euroa maksanut olympiavoittaja Heikki Hasun patsas, jolla Jokimies arvelee olevan vaikutusta veroon. Verohallinnon ylitarkastaja Auli Hirsjärvi muistuttaa, että kauppahinnat, saatikka patsaat, eivät vaikuta kiinteistöveron määrään. — Kiinteistövero määräytyy tontin ja rakennuksen ominaisuuksien perusteella. Säännöt ovat samat kaikille, Hirsjärvi sanoo. Kaikki kaupat on tehty Jokimiehen virolaisyrityksen Riverman Invest Oü:n nimissä. Yritys valmistaa työmaaparakkeja lähinnä suomalaiselle asiakaskunnalle. Sama yritys on myös pääosakkaana Myllykosken Seuratalo Oy:ssä. Toisin kuin seuratalolla, kaupungintalon osakkaiksi Jokimies haluaisi firmoja. Kaupungintalolle Jokimies on kaavaillut majoitustiloja esimerkiksi jalkapallonuorille ja kokousvieraille. Näyttelyitä ja konserttejakin tiloissa voisi olla. Jokimies korostaa, että kiirettä projekteilla ei ole. Ilman myllykoskelaisia ja heidän paikallistietämystään Jokimies ei olisi lähtenyt kauppoihin. Talkooporukkaa ja kannustajia on löytynyt. — Paikallisten tuki pitää toiminnan pystyssä, Jokimies sanoo. Muun Kouvolan kiinteistöt eivät häntä kiinnosta. — Eesti ja Myllykoski riittävät. Myllykoskelta ei tarvitse lähteä mihinkään. Lue koko uutinen:

