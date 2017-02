Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pakkanen hellittää hieman perjantaina, yöt ovat Kouvolassa kylmiä Yöt ja aamut ovat lähipäivinä Kouvolassa kylmiä, mutta perjantaista alkaen pakkanen hellittää Kouvolassa hieman. Ilmatieteen laitos ennustaa keskiviikoksi kirkasta säätä. Pakkasta on aamulla 14 astetta, mutta iltapäivää lähestyttäessä lämpötila nousee -8 asteeseen. Torstain vastainen yö on taas kylmä, ja torstaiaamuksi ennustetaan 17:ää pakkasastetta. Päivälämpötila on korkeimmillaan -11 astetta. Torstai-illasta alkaen taivas vetäytyy pilveen. Loppuviikon päivälämpötilat vaihtelevat -3:n ja -7 asteen välillä. Viikon aikana ei juurikaan tuule. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/07/Pakkanen%20hellitt%C3%A4%C3%A4%20hieman%20perjantaina%2C%20y%C3%B6t%20ovat%20Kouvolassa%20kylmi%C3%A4/2017303/4