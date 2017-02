Uutinen

Kouvolan Sanomat: Sähkönsiirto on yksinoikeutena tuottoisaa bisnestä Kun omistusjärjestelyjä tehdään, asiakkailla on oikeutettu pelko siitä, että hinnat nousevat ennemmin tai myöhemmin. — Se on fakta, se ei ole mikään pelko, yksi Kymenlaakson Sähkön asiakas Kari Sinisalo kuittaa. Hän muistuttaa, että yhtiöön ei tule rahaa mistään hyväntekeväisyydestä vaan ainoastaan asiakkailta. Kun osa verkkoyhtiöstä myydään sijoittajalle, haluaa sijoittaja kunnon tuottoa. Sinisalo tuntee energiamarkkinat, sillä hän työskenteli Kymenlaakson Sähkössä verkostojohtajana. Vuonna 2006 eläkkeelle jäänyt mies korostaa, että hän katsoo asioita nykyään pelkästään asiakkaan näkökulmasta. Kymenlaakson Sähkö Ksoy arvioi, että yhtiön omistusjärjestelyllä ei ole välitöntä vaikutusta asiakashintoihin. Järjestelyssä Kotka myy omistamansa Kymenlaakson Sähkön osakkeet yhtiölle. Toisin sanoen Ksoy ostaa omia osakkeitaan Kotkalta. Ksoylla on Kouvolassa yhteensä noin 11 000 asiakasta. Yhtiön osakkeita päätyi Kouvolalle kuntaliitoksessa, kun Anjalankosken ja Elimäen omistukset siirtyivät Kouvolan haltuun. Parasta aikaa meneillään oleva omistusjärjestely aiotaan rahoittaa verkkoyhtiö Kymenlaakson Sähköverkon osittaisella myynnillä. Ksoyn toimitusjohtaja Aku Pyymäki sanoo, että verkkoyhtiöstä aiotaan myydä 10—20 prosenttia. — Tämä järjestely ei sinällään tuo korotuspaineita. Sähköverkon toimitusvarmuuden parantaminen saattaa edellyttää hinnankorotuksia pidemmällä aikavälillä. Lue koko uutinen:

