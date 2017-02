Uutinen

Kouvolan Sanomat: Teksasin blues soi Kouvolan yössä Teksasilainen bluesmuusikko Jackie Venson esiintyy keskiviikkona Kouvolassa. Vuonna 1990 Austinissa syntynyt Venson opiskeli pianon soittoa lapsuudesta saakka, kunnes vaihtoi kitaraan 21-vuotiaana. — Halusin pistää elämässä kaiken uusiksi. Vaihdoin kitaraan, ja olen rakastanut bluesia siitä saakka, Venson kertoo. Hän pitää itseään ensisijaisesti bluesmuusikkona, mutta myös rhythm&blues, funk ja soul ovat sydäntä lähellä. Tärkeimmäksi esikuvakseen hän mainitsee Stevie Wonderin, joka on paitsi hieno laulunkirjoittaja myös mainio laulaja ja muusikko. — Useimmiten ihmisillä on noista taidoista vain yksi tai kaksi, Venson kertoo ja jatkaa: — Blues on kuitenkin kaiken keskiössä. Nuoresta iästään huolimatta (27) Jackie Venson on ehtinyt kiertää Yhdysvaltojen lisäksi Euroopassa ennenkin. Suomeen hän saapuu ensimmäistä kertaa, ja ensimmäinen keikka osuu Kouvolaan. Siellä hän esiintyy rumpali Olli Otrosen ja basisti Rauli Suurosen kanssa triona. — Esitämme musiikkia etupäässä levyltäni Live At Strange Brew. Jackie Venson on julkaissut myös kaksi ep-levyä ja debyyttistudioalbumin The Light In Me. Vensonin musiikkia on kuvailtu sekoitukseksi balladinomaisia lauluja ja räjähtävää kitarointia. Tyylillisesti häntä on verrattu muun muassa Amy Winehouseen ja Joss Stoneen. Jackie Venson Pub 23:ssa 8.2. kello 20.30 Lue koko uutinen:

